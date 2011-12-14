Рынок кондиционеров по итогам 2011 г. может сократиться на 5-10 % - эксперт

Киев. 14 декабря. УНИАН. Украинский рынок кондиционеров по итогам 2011 года может сократиться на 5-10%.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор поставщика кондиционерной техники - компании «ЛИКОНД» Владимир СТЕПУРА.

По его информации, с начала 2011 г. на рынке наблюдался почти 20% рост, однако, по словам В.СТЕПУРЫ, очевидно, это было следствием аномально жаркого лета 2010 г., когда спрос на кондиционерную технику иногда превышал предложение. В то же время, как отмечает директор «ЛИКОНДА», в целом на спрос на кондиционеры в 2011 году оказывали негативное влияние ряд негативных факторов, в частности, непростая экономическая ситуация, ситуация на рынке строительства и недвижимости, снижение платежеспособности населения. Как результат, уже в летние месяцы текущего года не наблюдалось сезонного повышения продаж. При этом, по словам В.СТЕПУРЫ, подготовка к Евро-2012, в целом, существенно не повлияла на ситуацию на украинском климатическом рынке, за исключением сегмента оборудования, предназначенного для кондиционирования объектов инфраструктуры и гостиничной недвижимости.

По словам В.СТЕПУРЫ, одной из наиболее важных тенденций, характеризующей климатический рынок в 2011 году, стало усиление интереса потребителей и корпоративных клиентов к энергоэффективному оборудованию. Например, усиливается интерес потребителей к использованию климатической техники, использующей альтернативные возобновляемые источники энергии.

По информации директора «ЛИКОНДА», наиболее востребованными моделями в сегменте бытового кондиционерного оборудования в 2011 году, по-прежнему, остались сплит-системы настенного типа холод-тепло, холодопроизводительностью 2,5 кВт, хотя и был отмечен более высокий, чем обычно, рост интереса к моделям холодопроизводительностью 2 кВт. В сегменте мультизональных систем наибольшим спросом пользовались системы холод-тепло холодопроизводительностью 28 кВт.

По прогнозам специалистов «ЛИКОНДА», 2012 год обещает быть более сложным для украинского рынка кондиционеров, чем этот год. Завершение финансирования Евро-2012, нераспроданные значительные складские запасы, продолжающийся финансово-экономический кризис и пр. могут привести к усилению тенденции сокращения кондиционерного рынка в Украине, наметившуюся в 2011 году. Вместе с тем, более существенный вклад в структуру продаж кондиционерного рынка будут вносить «бюджетные» бытовые сплит-системы. Среди наиболее ходовых бытовых сплит-систем большой рыночный вес приобретут модели холодопроизводительностью менее 2,5 кВт. Следуя общемировым тенденциям, на рынке Украины также существенно увеличится предложение инверторных моделей.