Сеть гипермаркетов «Эпицентр К» с 16 декабря проводит социальную акцию «Честная выгода»

Киев. 14 декабря. УНИАН. Компания «Эпицентр К» (Киев), владеющая сетью одноименных строительно-хозяйственных гипермаркетов, с 16 декабря проводит социальную акцию «Честная выгода», в рамках которой в гипермаркетах сети 40 тыс. товаров можно приобрести по скидке до 70%.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ООО «Эпицентр К» Петр МИХАЙЛИШИН

«Честная выгода для компании «Эпицентр» - это стиль поведения, это наше кредо в отношениях с покупателями, это честность и искренность. На протяжении года в нашей сети нет такого понятия, как скидки, ведь мы считаем, что у нас и так очень низкие цены в сравнении с таким сегментом товаров, которые имеют наши конкуренты. И только в декабре мы хотим сделать свой социальный вклад для наших соотечественников... Это беспрецедентное событие, которое в истории торговли Украины не имело аналогов до этого времени», - сказал он.

Директор гипермаркета «Эпицентр» Владимир ГОНЧАРОВ сообщил, что в ходе акции будут проводиться аукционы, где товары будут продаваться со скидками от 15% до 70%.

Всего в акции примут участие 40 тыс. наименований товаров на общую сумму 700 млн. грн.

Каждый товар, принимающий участие в акции, будет обозначен. При этом минимальная скидка на половину из этого ассортимента составит не менее 25%. В. ГОНЧАРОВ заверил, что в преддверии акции компания не повышала цены на товары.

В свою очередь региональный директор ООО «Эпицентр К» Юрий ЯКОВЛЕВ отметил, что в акции примут участие все группы товаров по десяти направлениям — от кирпичей до люстр.

Акция будет проводиться во всех гипермаркетах сети в Украине и продлится 15 дней - до конца текущего года. Детали об акции можно узнать из газет, распространяемых сетью, а также на сайте сети.

По словам регионального директора ООО «Эпицентр К» Бориса АРТАРИ-КОЛУМБА, компания не рассматривает акцию как привлечение дополнительных клиентов в гипермаркеты сети.

«Этот год для наших покупателей действительно был тяжелым. Мы видим, что экономическая ситуация не совсем благоприятная для того, чтобы строиться и ремонтировать свое жилье... Мы видели, что в этом году мы действительно должны сделать этот подарок, эту «Честную выгоду» для наших покупателей», - добавил он.

Справка УНИАН. ООО "Эпицентр К" (Киев) специализируется на розничной торговле строительными материалами и является собственником украинской сети строительных гипермаркетов "Эпицентр".

Первый гипермаркет «Эпицентр» был открыт в декабре 2003 года в Киеве. По состоянию на 14 декабря 2011 г. сеть включает 33 гипермаркета в 27 городах Украины.