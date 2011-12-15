В Киеве открылся бутик a.testoni

Всемирно известный бренд из мира моды a.testoni наконец появился и в Украине. Сегодня, 15 декабря, в Киеве в «Мандарин Плаза» открылся первый официальный бутик эксклюзивной итальянской обуви класса luxury.

Это долгожданное событие для тех, кто ценит стильную и качественную обувь. Во всем мире a.testoni выбирают первые лица государств, деловая элита, звезды шоу-бизнеса, а также все те, кто хочет выглядеть безупречно.

Визитная карточка a.testoni – безупречное качество. Применяемые в отделке обуви редкие сорта кожи игуаны, страуса или крокодила вызывают невероятно комфортные ощущения тепла и легкости. Секрет этого комфорта заключается в особом подходе и технологиях производства, передающихся из поколения в поколение. Ведь каждая пара обуви сшитая вручную, хранит тепло рук старинных мастеров и любовь к своему делу. За более чем 80-летнюю историю бренд довел до совершенства лучшие технологии производства: в их числе – запатентованная конструкция Piuma и легендарная болонская колодка, позволяющие создавать сверхлегкую и очень удобную обувь.

Туфли a.testoni максимально облегчают походку и препятствуют усталости. А благодаря технике Lo Spiral, которая укрепляет прошивочные нити с помощью тонких полосок кожи, прочности a.testoni могут позавидовать даже производители обуви для трудных природных условий. Изящный носок, лаконичная законченность линий, мягкая колодка выгодно выделяют a.testoni среди прочих мировых брендов.

Ассортимент киевского бутика состоит из постоянно обновляющихся коллекций.

Обувь представлена тремя линиями: повседневной Studium , выдержанной классикой Black Label, а также эксклюзивной Amedeo Testoni , выполненной в лучших традициях итальянского шика. Помимо мужской обуви, в магазине будут представлены элегантная женская линия и кожаные аксессуары: сумки, портфели и ремни.

На всю обувь киевский бутик предоставляет долгосрочное сервисное обслуживание.