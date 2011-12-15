Среди украинской молодежи преобладают патриоты, которые гордятся тем, что они украинцы - опрос

Киев. 15 декабря. УНИАН. Среди украинской молодежи преобладают патриоты, которые гордятся тем, что они украинцы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга БАЛАКИРЕВА, презентуя результаты социологического исследования «Трансформация ценностных ориентаций современной молодежи Украины за годы независимости», проведенного при поддержке Госслужбы молодежи и спорта Украины и при участии Украинского института социальных исследований им. А.Яременко.

В частности, в соответствии с исследованием, 62% молодежи до 35 лет ответили, что гордятся своим гражданством. По сравнению с 1996 годом этот показатель возрос почти на 10% - с 55%. При этом социологи обращают внимание, что молодежь сегодня составляет почти 32% населения Украины.

О.БАЛАКИРЕВА рассказала, что гражданами Украины себя считают более 90% молодежи. При этом в возрастной группе от 14 до 17 лет эта цифра выше 95%. Больше всего в этой возрастной группе и тех, кто относит себя к Европейскому Союзу - 33%, и меньше всего тех, кто считает, что относится к бывшему СССР - 8%. При этом в возрастной группе от 30 до 35 лет эта цифра разделилась почти поровну - 23-28% соответственно.

Первый вице-президент ВМОО «Клуб международного сотрудничества «Мандры» Евгения ПЕТРИВСКАЯ отметила, что сегодня патриотизм является фундаментом общественной и государственной систем сопротивления жизнеспособности гражданского общества. Она назвала крайне важным создание патриотических программ общественными организациями, которые помогут реализовать потенциал украинской молодежи, направить ее энергию на социально-экономическое и культурное развитие страны и обеспечить плавный переход молодых людей в период зрелости.

Социологическое исследование проводилось в ноябре-декабре 2011 года по всей территории Украины методом репрезентативного опроса. Выборочная совокупность: многоуровневая, территориально-поселенческая, стратифицированная, репрезентативная для населения Украины. В целом были опрошены 1002 респондента в возрасте от 14 до 35 лет. Погрешность выборки составляет 1,9-3,6%.