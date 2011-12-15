Один из "тризубовцев" обжалует в Апелляционном областном судье Запорожья свой приговор за повреждение памятника Сталину

Киев, 15 декабря. УНИАН. Один из девяти членов организации «Тризуб», осужденных Жовтневым районным судом Запорожья за повреждение памятника Иосифу Сталину в городе, Алексей ЗАНУДА обжалует свой приговор в Апелляционном суде Запорожской области.

Об этом А.ЗАНУДА сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"В день объявления приговора, 12 декабря, я подал апелляционную жалобу на действия судьи. Жалоба уже зарегистрирована в Жовтневом районном суде Запорожья. Апелляция будет рассматриваться в Апелляционном суде Запорожской области", - сказал А.ЗАНУДА.

Однако, по его словам, конкретная дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена. А.ЗАНУДА также сообщил, что каждый из осужденных членов организации "Тризуб" будет обжаловать свой приговор отдельной жалобой.

"Тризубовец" отметил, что после рассмотрения апелляционной жалобы в областном суде они будут обращаться в Высший кассационный суд.

В свою очередь, Роман ХМАРА добавил, что не рассчитывает на апелляционную отмену приговора. "В своих апелляциях мы упоминаем те правонарушения, которые совершались в отношении нас, но осознаем, что в Украине мы справедливости не найдем. Это небольшая формальность, которую нужно пройти. Наши надежды - исключительно на Европейский суд", - подчеркнул он.

Заместитель председателя центрального провода ВО "Тризуб" Андрей ТАРАСЕНКО отметил, что организация и ее партнеры во время апелляционного процесса планируют пикетировать суд для поддержки осужденных активистов.

"Мы проводили пикетирование последнего заседания суда с требованием прекратить судилище над патриотами. Местная власть пробовала нам это запретить, в частности, был судебный запрет. Но сейчас мы обращаемся в прокуратуру с тем, чтобы они дали законную оценку таким действиям", - в свою очередь сообщил координатор общественной инициативы "Обновление страны" в Запорожье Дмитрий ХАРЬКОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря, Жовтневый районный суд Запорожья вынес приговор по делу членов ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры, которых обвиняли в повреждении памятника Сталину. Роман ХМАРА, Юрий ПОНОМАРЕНКО и Василий АБРАМОВ приговорены к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года, Алексей ЗАНУДА – к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, Виталий ВИШНЮК и Филипп ТАРАН – к ограничению свободы на 3 года с испытательным сроком 1 год, Анатолий ОНУФРИЙЧУК, Василий ЛАБАЙЧУК и Эдуард АНДРЮЩЕНКО – к 2 годам лишения свободы с годичным испытательным сроком.

Суд также обязал «тризубовцев» возместить КПУ стоимость памятника – более 109 тыс. грн. и запретил осужденным выезжать за пределы Украины в период испытательного срока.

Справка УНИАН. Памятник Сталину (де-юре – малая архитектурная форма) был установлен 5 мая 2010 года в центре Запорожья - на территории Запорожского обкома Компартии Украины. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили скульптуру, отрезав ей голову. Впоследствии ответственность за совершение данного деяния взяло на себя ВО «Тризуб».

В ночь на 1 января 2011 г. на территории Запорожского обкома КПУ произошел взрыв, полностью разрушивший памятник Сталину и повредивший само здание обкома, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта.

По обвинению в спиливании головы памятнику Сталину правоохранители задержали 9 членов ВО «Тризуб», большинство из которых находилось под стражей с начала января до 13 апреля 2011 г.

Запорожские коммунисты требовали взыскать с членов ВО «Тризуб» более 430 тыс. грн. материального и морального ущерба.

7 ноября 2011 года Запорожский областной комитет КПУ установил новый памятник Сталину.