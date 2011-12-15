На топливе Pulls 95 установлен Национальный рекорд экономичности

13 декабря финишировал рекордный пробег «ОККО Эконом-драйв», в ходе которого команда испытателей установила Национальный рекорд относительной топливной экономичности на бензине OKKO Pulls 95.

5,3 литра на сто километров пути - именно такой средний расход бензина Pulls 95 показал полноприводный Subaru Forester на маршруте Львов-Киев. Используя высококачественное топливо с модификатором трения и приемы экономичной езды, тест-пилоты Андрей Сидоренко и Геннадий Мазепа преодолели 489,6 км со средним расходом Pulls 95, который на 25% меньше, чем заявлено производителем для смешанного режима (7 л/100 км - расход топлива, заявленный Subaru).

Рекордный результат был зафиксирован представителями Книги рекордов Украины, которые пристально следили за ходом пробега и корректностью замеров расхода при помощи комплексной системы GPS-слежения.

Ключевыми факторами успеха пробега стали высококачественный бензин с модификатором трения, моющими и защитными свойствами в сочетании с приемами экономичного вождения. Бензин Pulls 95 соответствует требованиям национального стандарта ДСТУ 4839:2007 и экологическим нормам Евро 5. Его высокие эксплуатационные качества были подтверждены киевским Институтом потребительской экспертизы на стендовых испытаниях, а теперь и в ходе рекордного пробега. Что касается приемов экономичного вождения, то специальная методика, использованная тест-пилотами, будет опубликована в виде буклета и доступна всем водителям в сети АЗК «ОККО».

«Экономить на топливе - не значит покупать дешевый бензин. Качественный продукт, пусть и по более высокой цене, позволяет автомобилисту не только больше проехать на 1 литре топлива, но и сэкономить на обслуживании автомобиля в будущем. Это убедительно подтверждают итоги рекордного пробега «ОККО Эконом-драйв», - говорит Вице-президент «Концерна Галнафтогаз» Юрий Кучабский.