ГИУ до конца года планирует погасить корпоративные облигации на 1 млрд. грн., выпущенные в 2006 году

Киев. 15 декабря. УНИАН. Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) до конца текущего года планирует полностью погасить корпоративные облигации на сумму 1 млрд. грн., выпущенные под государственные гарантии в 2006 году.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

По его словам, погашение облигаций состоится с 14 по 23 декабря текущего года.

«С 14 по 23 декабря мы должны погасить миллиард. На 15 декабря осталось погасить 608,2 млн. грн. До 23 декабря мы погасим оставшиеся 608 миллионов 200 тысяч. Деньги у нас есть, они именно для этих целей зарезервированы", - сказал предправления ГИУ.

В.МИРГОРОДСКИЙ добавил, что за весь срок обслуживания облигаций ГИУ своевременно выполняла свои обязательства.

Кроме того, председатель правления ГИУ сообщил, что в августе текущего года учреждение погасило ипотечные облигации на 50 млн. грн. (серии А - на 30 млн. грн. и серии G - на 20 млн. грн.), размещенные в 2008 году.

Он напомнил, что в 2006 году состоялся первый выпуск корпоративных облигаций серий A, B, C, D, E, F, G, H, I, J на 1 млрд. грн., а в 2008 году - первый выпуск ипотечных облигаций серий A и G на 50 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.