ГИУ отмечает увеличение в 1,5 раза средней суммы ипотечных кредитов в этом году

Киев. 15 декабря. УНИАН. С начала текущего года размер средней суммы выданных ипотечных кредитов, рефинансированных Государственным ипотечным учреждением (ГИУ), увеличилась почти в 1,5 раза.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

По его словам, ипотечный портфель ГИУ включает 4800 кредитов на общую сумму 745 млн. грн. При этом основной массив кредитов был выкуплен ГИУ до кризиса 2008 года.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что на начало текущего года средняя сумма выданного кредита составляла 189,4 тыс. грн., средний ежемесячный платеж (аннуитет) — 2498 грн., в середине года средняя сумма кредита составляла 194,9 тыс. грн., средний платеж — 2621 грн., на конец этого года — средняя сумма составила 279,9 тыс. грн., а сумма платежа — 4429 грн.

«После кризиса уменьшилась средняя сумма кредита, который выдает банк. Но по тем 200 кредитам, которые мы на сегодня выдали в этом году, у нас вот такая тенденция. Получается, что интерес растет», - добавил председатель правления ГИУ.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.