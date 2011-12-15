Главными негативными событиями 2011 года в Украине стали суды над бывшими высокопоставленными чиновниками – эксперт

Киев. 15 декабря. УНИАН. Главными негативными событиями 2011 года в Украине стали уголовные дела и суды над бывшими высокопоставленными должностными лицами.

Такое мнение директор Аналитического центра «Политика» Николай ДАВИДЮК высказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Политические итоги 2011 года: главные успехи и неудачи Украины на международной арене. Перспективы 2012».

По словам Н.ДАВИДЮКА, криминальные преследования бывших правительственных чиновников негативно повлияли на отношения с западными партнерами.

“В США и ЕС на первое место ставят, прежде всего, именно политические решения, защиту свобод и прав. Потому процессы над бывшими высокопоставленными должностными лицами привели к репутационным потерям”, - отметил Н.ДАВИДЮК.

Также среди негативов эксперт назвал длительные переговоры с Россией о снижении цены на газ и приостановку сотрудничества с Международным валютным фондом.

В то же время он назвал ряд позитивных событий 2011 года, в частности успешные переговоры с ЕС относительно заключения соглашения об ассоциации.

“Очень помогает Украине опыт вступления в ВТО, помогает сплоченность команды, которая сегодня работает и пытается до завершения текущего года завершить эти вопросы. Текстовая часть в принципе готова к парафированию”, - сказал Н.ДАВИДЮК.

Он отметил, что заключение соглашения между Украиной и ЕС также является экспериментом, ведь в настоящее время между Евросоюзом и другими странами действуют подобные соглашения, но они являются рамочными, а соглашение с Украиной является уникальным и включает много новых позиций, в частности относительно внешней торговли.

Эксперт напомнил, до конца года завершится первая фаза переговоров относительно либерализации визового режима с ЕС, а в течение следующего – вторая.

Также важным достижением Украины в 2011 году Н.ДАВИДЮК назвал развитие отношений с Китаем.

Кроме того, еще одним позитивом 2011 года он считает ускорение подготовки государства к Евро-2012, строительство инфраструктурных и других объектов.

“Было сделано больше, чем за предыдущие три года”, - подчеркнул Н.ДАВИДЮК.