Коллектив и студенты КПИ выйдут на акции протеста, если МОН в ближайшее время не объявит конкурс на замещение должности ректора

Киев. 15 декабря. УНИАН. Представители коллектива Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» вместе со студентами обещают прибегнуть к акциям протеста, если Министерство образования и науки, молодежи и спорта в ближайшее время не объявит конкурс на замещение должности ректора вуза.

Об этом представители коллектива заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Объявление конкурса на замещение должности ректора КПИ: кому закон не писан».

Они сообщили, что направили соответствующие письма в Администрацию Президента Украины, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателям парламентских фракций с просьбой повлиять на МОНМС.

«Я думаю, что в случае необъявления конкурса как минимум до Нового года, коллектив университета будет выражать недоверие министру (образования), поскольку он не сдержал свое слова об объявлении конкурса. Коллектив университета будет отстаивать свои права всеми предусмотренными законом путями и не исключено, что могут быть повторные акции», - сказал председатель Студенческого совета НТУУ «КПИ» Олег ДЕСЯТОВ.

В свою очередь, председатель профкома студентов НТУУ «КПИ» Андрей ГАВРУШКЕВИЧ подчеркнул, что студенты также готовы отстаивать свои права. «На сегодняшний день мы предприняли абсолютно все шаги, и у нас не осталось никаких путей, кроме радикальных», - добавил он.

А.ГАВРУШКЕВИЧ также сообщил, что на завтра, 16 декабря, запланирована встреча министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА с представителями студенческого и трудового коллектива КПИ.

Председатель профкома сотрудников НТУУ «КПИ» Виталий МОЛЧАНОВ сообщил, что представители коллектива университета планируют обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно защиты своих прав. «Нам осталось только обратиться к Президенту и рассчитывать на его поддержку. Но если уже и Президент не сработает, то нам остается выйти на акции всем коллективом», - добавил В.МОЛЧАНОВ.

Он напомнил, что срок действия контракта ректора НТУУ Михаила ЗГУРОВСКОГО закончился 1 ноября этого года, но конкурс, даже несмотря на поручение премьер-министра Николая АЗАРОВА, МОНМС до сих пор не объявил. 1 декабря первый заместитель министра образо