Центр подготовки программистов при "Галицкой Академии" начинает дистанционное обучение специалистов по программированию

Киев. 15 декабря. УНИАН. Центр подготовки профессиональных программистов при "Галицкой Академии" (Ивано-Франковск) начал реализацию образовательной программы, предусматривающую дистанционное обучение специалистов по программированию.

Об этом директор центра, доцент "Галицкой академии" Сергей ИЩЕРЯКОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, данный проект будет внедряться при поддержке Ассоциации "Информационные технологии Украины" с использованием практического опыта, накопленного в "Галицкой Академии".

Проект будет реализовываться в два этапа. На первом этапе предусматривается подготовка в центре тренеров, которые, в свою очередь, во время второго этапа уже будут готовить программистов.

Планируется, что основной контингент будущих тренеров будет сформирован из студентов выпускных курсов, которые уже имеют практические навыки в программировании и преподавании.

Обучение будет проводиться дистанционно, два-три раза в неделю на протяжении 5-6 месяцев.

По оценке С.ИЩЕРЯКОВА, центр может готовить около 400 тренеров в разных регионах Украины, однако, по его словам, конечно же, не все по окончании обучения захотят заниматься тренерской работой и, возможно, сами будут работать программистами.

По словам С.ИЩЕРЯКОВА, проект предусматривает масштабную подготовку специалистов по программированию в соответствии с базовым уровнем Oracle Certified Professional, Java SE6 Programmer, способных выполнять производственные задачи Junior Programmer на платформах Google Android и J2EE. Данная учебная программа адаптирована к требованиям программы авторизованных курсов корпорации Oracle SL-110-SE6 "Основы языка программирования Java", SL-275-SE6 "Язык программирования Java" и других. Как отметил С.ИЩЕРЯКОВ, полученные теоретические знания и практические навыки помогут слушателям как можно лучше подготовиться и успешно пройти экзамены на получение сертификатов Oracle.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации "Информационные технологии Украины" Игорь ЛИСИЦКИЙ отметил, что ассоциация всесторонне будет способствовать продвижению данного проекта. По его словам, несмотря на то, что ежегодно в Украине учебные заведения выпускают до 30 тыс. программистов, только 10-15% из них могут устроиться на работу. Причина этого, по его мнению, - то, что полученное выпускниками образование не позволяет им сразу устроиться на работу. Поэтому, по словам И.ЛИСИЦКОГО, на сегодняшний день в Украине существует огромный спрос на профессиональных программистов. По его мнению, проект Центра подготовки профессиональных программистов даст возможность решить эту проблему.