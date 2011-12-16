Выбирая керамическую черепицу «Tondach» Вы не прогадаете!

Общеизвестно, что лучший кровельный материал – керамическая черепица и несомненно, что приобретать этот продукт надо у производителя с безупречной репутацией, подтвержденной временем. Именно таким предприятием и является Концерн «Tondach»AG.

Австрийский Концерн «Tondach»AG- это 36 заводов, сеть складских комплексов и филиалов по всей Европе. Его производственная мощность - 500 млн. штук керамической черепицы и 305 млн. штук керамического кирпича исключительного качества. Ни для кого не секрет, что керамическая черепица веками является одним из лучших кровельных материалов, благодаря своей надежности, долговечности, эстетичности и доступности. Это удивительное творение земли, воды и огня, созданное человеческим гением. Кажется - все просто и давно известно в изготовлении керамической черепицы, но современные технологии в строительстве и смелые архитектурные решения требуют от производителя инновационного подхода в изготовлении материала, креативности и высоких эстетических критериев. Компания «Tondach» великолепно справляется с этой задачей, она вне конкуренции, ее продукция - недосягаемый образец для подражания, это всегда элитный и престижный материал по доступной цене.

Основные принципы работы Концерна «Tondach»AG, обеспечивающие успех:

• инновационные технологии;

• экологически чистая продукция;

• качество;

• дизайн;

• комплектность.

Постоянные исследования помогают усовершенствовать производство и предоставлять на рынке новики. Одной из инноваций Концерна «Tondach»AG является создание особой глазури «Амадеус», а также создание покрытий, защищающих черепицу от старения, отложения мха, перепадов температур и повышенной влажности. Черепица «Tondach» чрезвычайно устойчива к агрессивной среде и солнечной радиации. Она также пожаробезопасна и термоустойчива, что позволяет применять этот кровельный материал в любых широтах. Экологичность - важная составляющая в производстве керамической черепицы, начиная от выбора месторождения глины, заканчивая процессом производства и качеством выпускаемой продукции, которая соответствует европейским экологическим нормам. Керамическая черепица «Tondach» – экологически чистый натуральный материал благотворно влияющий на здоровье человека. Она «дышит» и обладает высокой терморегуляцией, она не скапливает опасное для здоровья человека статическое напряжение. Из-за низкой теплопроводности под такой кровлей летом прохладно, а зимой тепло. Массивность материала создает прочную и надежную защиту от отрицательных внешних воздействий, ее рекордная долговечность гарантирует надежность инвестиций в будущее. Компания «Tondach» гарантирует дизайн и качество своей продукции, черепица прослужит века, создавая уют и комфорт.

Красота и качество – вот девиз Концерна «Tondach». Выбирая керамическую черепицу «Tondach» Вы заботитесь о надежном будущем и эстетическом наслаждении. Изящество форм, цвет и фактура керамической черепицы «Tondach» способны украсить любое современное здание. Богатейший ассортимент продукции и доборных элементов никогда не сделают сооружение «рядовым» и помогут воплотить в жизнь самые изысканные и сложные архитектурные задачи. Выбирая керамическую черепицу «Tondach» Вы не прогадаете.

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