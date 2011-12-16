Международный антифашистский фронт переиздал книгу «Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА”

Киев. 16 декабря. УНИАН. Международный антифашистский фронт 10-тысячным тиражом переиздал книгу «Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА”.

Об этом сообщил на пресс-конференции народный депутат Украины от Партии регионов, сопредседатель МАФ Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Он отметил, что автор книги - эмигрант, канадский исследователь украинского происхождения Виктор Полищук - в 1995 году издал ее тиражом 1000 экземпляров, которые фактически уничтожены.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО подчеркнул, что тема ОУН-УПА руководством Украины в 2005-2010 годах была “неоправданно обострена, мы получили большое количество необъективной фальсифицированной информации, которая не позволяет объективно оценивать события нашей истории”. По его словам, “эта книга не вышла из-под пера члена КПУ, члена Партии регионов, агента ФСБ, КГБ, а ее написал патриот Украины, человек, который работал в националистических организациях всю свою сознательную жизнь, защитил свою кандидатскую работу по теме украинского национализма, он изучил эту проблему изнутри и он, не обвиняя, предлагает читателю сделать свои выводы”.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что эта книга будет бесплатно передана в библиотеки Украины, в том числе и школьные. Он добавил, что книга издана 4-тысячным тиражом на украинском языке и 6-тысячным тиражом на русском языке. При этом депутат сообщил, что книга издается за счет “спонсоров - граждан Украины”. По настоянию журналистов, о каких украинских бизнесменах-спонсорах идет речь, В.КОЛЕСНИЧЕНКО уточнил, что “это мои личные средства, Вячеслава БОГУСЛАЕВА (народный депутат из фракции ПР - УНИАН), коллег по парламенту”. Но он не назвал сумму, которая использована на переиздание книги. “Мы эти средства не использовали, чтобы поехать на Багамы. Или купить себе самолет, а мы их использовали для того, чтобы люди знали правду”, - подчеркнул В.КОЛЕСНИЧЕНКО. По его словам, эта книга также размещена и на сайте Международного антифашистского фронта.

Отвечая на вопрос журналистов, почему переиздана книга именно этого автора, поскольку “воспоминания, теории В.Полищука никем из серьезных научных работников не воспринимаются, а только в Польше ультраправыми силами, которые считают, что западная территория Украины должна быть присоединена к Польше”, В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил: “Сложно оценить, кто является выдающимся историком, а кто невыдающимся”. “Сложно говорить о человеке, который жил и работал в Торонто, в украинских националистических организациях, писал кандидатскую диссертацию по вопросам украинского национализма, как о человеке, который неосведомлен в деле, о котором идет речь», - добавил он. При этом депутат от ПР отметил, что “в отношении содержания никакого возражения официально обоснованного пока никто не привел”.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что презентация книги состоится, в частности, в Севастополе, Крыму, Запорожье, Луганске. На уточнение журналистов, почему нет ни одного города Западной Украины, В.КОЛЕСНИЧЕНКО ответил: “Пригласят - приеду. Нет проблем”. Он подчеркнул, что для него “главное отделить преступность от патриотизма, национализм и фашизм от патриотизма, потому что это несовместимые понятия”. При этом депутат сказал, что автор книжки считает, что украинцы невиновны в геноциде поляков и евреев, а ответственно