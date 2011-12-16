Объявлено начало интеллектуальной игры для читателей книги «Кошка Нюся и ее друзья»

Киев. 16 декабря. УНИАН. Детский писатель Наталия ЛАРКИН объявила о начале интеллектуальной игры для читателей, которые приобрели детскую книжку «Кошка Нюся и ее друзья», и презентовала главный приз.

Как сообщила Н.ЛАРКИН на презентации книги в агентстве УНИАН, тот, кто отгадает на страницах книги тайный код, получит приз - 100-грамову статуэтку кошки Нюси с изумрудными глазами. Статуэтку из золота 585 пробы изготовил директор ювелирной компании «Талион» Андрей ЛАСКАВЫЙ.

Н.ЛАРКИН сообщила, что во время игры планируется также разыграть шесть статуэток кошки. Они будут разыгрываться один раз в три месяца. Для этого будут проводиться конкурсы рассказов, интересных историй о животных, фотогалерей и видеороликов о домашних любимцах.

Книга уже поступила в продажу, в частности, в сеть книжных магазинов «Фолио». Первый тираж составляет 10 тыс. экземпляров. Ее розничная цена 85 грн.

На презентации были обнародованы правила игры, которая строится на диалоге, – «автор книги - читатель» - через интернет-сайт www.koshkanusya.com

Как сообщил директор концерна «Наука», продюсер Сергей ЛАРКИН, для того, чтобы прочитать закодированное сообщение и выиграть главный приз, юным читателям и их родителям следует осуществить несколько следующих шагов. Во-первых, приобрести книжку в сети магазинов «Фолио». Все экземпляры книги пронумерованы и защищены специальной галограмой. В книжном магазине нужно заполнить сертификат, который содержится на первых страницах книжки, а также поставить штамп этого магазину. Владелец книжки «Кошка Нюся и ее друзья» для участия в игре должен зарегистрироваться на сайте. После регистрации на специальном поле сайта вводится таинственная фраза. Если сообщение расшифровано правильно, сервер сайта пошлет соответствующее сообщение, которое подтвердит победу.

Читатель, чей сертификат подтверждает его победу в игре, вместе с оригиналом книги должен обратиться в один из киевских банков, где в специальном сейфе хранится золотая статуэтка кошки, а также конверт с правильным ответом. Информация о банке также появится на сайте.

В помощь читателям автор будет давать подсказки. Новые подсказки будут появляться на сайте раз в месяц в рубрике «Мудрые советы». Для самых маленьких читателей будут проводиться конкурсы и игры, в которых подсказку можно выиграть.

На вопрос, насколько сложно разгадать закодированное сообщение, С.ЛАРКИН ответил: «Мы подведем читателя к подсказке настолько близко, насколько это возможно, чтобы оставить интригу. Где-то после седьмой-восьмой подсказки не угадать будет сложно», - сказал он.

В то же время С.ЛАРКИН отметил, что в случае, если никто не сможет угадать, золотую статуэтку кошки Нюси планируется продать на благотворительном аукционе, а полученные средства перечислить в детские дома.

С.ЛАРКИН также сообщил, что проект разработан на его собственные средства. В дальнейшем планируется привлекать спонсоров и распространять эту игру в России и США.