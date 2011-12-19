В Украине в январе будет создана рабочая группа по подготовке и проведению ЧЕ по баскетболу в 2015 году

Киев, 19 декабря. УНИАН. Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Александр ВОЛКОВ заявляет, что в начале 2012 года будет создана рабочая группа по подготовке и проведению Чемпионата Европы по баскетболу в 2015 году.

Об этом А.ВОЛКОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"С января будет создана рабочая группа, мы соберемся и расставим все приоритеты, как это все будет работать", - сказал А.ВОЛКОВ.

При этом президент ФБУ подчеркнул, что любой из украинских городов может претендовать на проведение матчей Чемпионата Европы. "Теперь все уже зависит от желания местных органов власти, людей, которые любят баскетбол, и бизнеса, который захочет в этом участвовать", - уточнил он.

А.ВОЛКОВ считает, что решение FIBA о проведении в Украине чемпионата по баскетболу в 2015 году стало результатом сплоченности украинской власти и спортивной общественности. "Мы объединились как никогда, и это единство позволило нам выиграть заявку", - считает он.

Президент ФБУ также сообщил, что для него стал сюрпризом отзыв заявки на проведение чемпионата в четырех странах — Германии, Франции, Италии и Хорватии. "Для меня лично было огромным сюрпризом, что за пять дней до голосования, они снялись. Причин я не знаю", - добавил А.ВОЛКОВ.

По его мнению, все утверждения о непрозрачности проведения конкурса являются безосновательными. "Я никакой непрозрачности не видел. Все условия, которые были выдвинуты, были абсолютно одинаковыми для всех", - подчеркнул президент ФБУ.

Как сообщал УНИАН, Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году. Соответствующее решение Совета ФИБА-Европа 18 декабря в Мюнхене объявил президент организации Олафур РАФНССОН.

14 декабря баскетбольные ассоциации Франции, Германии, Италии и Хорватии приняли решение отозвать свою общую заявку на проведение Евробаскета-2015 в связи с недовольством определенными моментами конкурсной процедуры. После этого конкурентов в украинской заявки не осталось.