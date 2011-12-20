Киев. 20 декабря. УНИАН. Банк «Хрещатик» презентовал новые социальные проекты, которые реализуются, в частности, при поддержке международной платежной системы MasterCard

В рамках одного такого проекта сегодня в УНИАН футбольной команде ДЮСШ №14 г. Киева было передано два комплекта футбольной формы с логотипами MasterCard и Банка «Хрещатик».

Кроме того, был презентован еще один проект «Один день из истории футбола». В рамках проекта корпоративный календарь банка на 2012 год будет иметь футбольную тематику. На его страницах будут представлены воспитанники одного из тренеров 14-ой школы Романа КОБЫЛЯНСКОГО, а также интересные факты о футболе. Фотографии выполнены фотохудожником Арсеном ФЕДОСЕНКО.

Директор департамента розничного бизнеса Банка «Хрещатик» Марина НЕСТЕРОВСКАЯ также напомнила, что банк реализует программу «Шаг в жизнь». В ее рамках ежегодно для каждого выпускника школы в Украине банк эмитирует карточку MasterCard.

Справка УНИАН. КБ «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 7,318 млрд. грн., обязательства – 6,736 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,44 млрд. грн., собственный капитал – 581,223 млн. грн., уставный капитал – 728,861 млн. грн.

Банк «Хрещатик» в январе-сентябре получил чистую прибыль в размере 0,6 млн. грн.

На 1 октября 2011 года акционерами банка «Хрещатик» являются: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,3522%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,7294%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 24,9796%.

MasterCard – международная компания, управляющая платежной сетью, объединяющей владельцев карточек, финансовые институты, торговые организации, правительства и предприятия в более чем 210 странах и территориях.