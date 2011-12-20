2011 год отличился коммерциализацией образовательной деятельности - эксперт

Киев. 20 декабря. УНИАН. 2011 год отметился коммерциализацией образовательной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор Международной благотворительной организации «Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования» Игорь ЛИКАРЧУК высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он заметил, что теперь также существует тенденция к уподоблению современного образования советской модели образования.

Другой негативной тенденцией в 2011 году в сфере образования И.ЛИКАРЧУК назвал не выполнение программы экономических реформ Министерством образования и науки, молодежи и спорта.

“За прошлый год принято более 30 нормативных документов. Но мне кажется, что реформы в образовании и закончились на этапе принятия этих нормативных документов”, – сказал эксперт.

“Я очень хотел бы назвать хотя бы 5-6 нормативных документов, которые, по моему мнению, ведут украинское образование к европейскому. Таких нет”, – добавил он.

Решение относительно подчинения всех вузов Министерству образования И.ЛИКАРЧУК назвал подтверждением тенденции к “опасному явлению” централизации управления образованием.

Отдельно И.ЛИКАРЧУК выделил тенденцию к коммерциализации образовательной деятельности в 2011 году. По его словам, именно в этом году она “приобрела параметры и характеристики, которых не было за все 20 лет существования независимой украинской системы образования”.

В свою очередь, директор общественной организации «Центр образовательного мониторинга» Павел ПОЛЯНСКИЙ обнародовал свой «рейтинг» 10 самых резонансных событий в сфере украинского образования в 2011 году.

На первое место он вынес дебютное попадание двух украинских университетов – НТУ “КПИ” и Донецкого национального университета – в “ТОП-700” рейтинга лучших университетов мира QS World University Rankings 2011.

Другими резонансными событиями, по мнению П.ПОЛЯНСКОГО, стали студенческие акции протеста против разработанного Минобразования законопроекта о высшем образовании; дискуссия в экспертной среде и среди общественности относительно содержания нового закона о высшем образовании; события вокруг назначения исполняющего обязанности ректора НТУ “КПИ”.

Кроме того, резонансными событиями П.ПОЛЯНСКИЙ назвал «очередную эпопею с учебниками», а также “мессидж, брошенный обществу, что Украина первой в мире якобы безотлагательно будет переходить к электронным учебникам”.

В «рейтинг» эксперта также вошли подготовка и проведение ІІІ Всеукраинского съезда работников образования; продолжение курса Минобразования на ослабление роли внешнего независимого оценивания при вступлении в вузы и неудачный, по мнению П.ПОЛЯНСКОГО, эксперимент с “электронным вступлением”.

“Также в «десятку» я бы включил проблему с реализацией законодательного предписания об обязательном образовании 5-летних детей, непременно в детских дошкольных учебных заведениях”, – сказал П.ПОЛЯНСКИЙ.

Среди других резонансных событий года в сфере образования эксперт назвал утверждение новой редакции Государственных стандартов начального и общего среднего образования.

“В «десятке» я также включил известный “букетный” казус, а также перманентную циркуляцию слухов об отстранении от должности министра образования, науки, молодежи и спорта”, – добавил П.ПОЛЯНСКИЙ.

При этом эксперт выразил мнение, что слухи об отставке Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования распространяются умышленно.

Также П.ПОЛЯНСКИЙ перечислил вызовы, которые, по его мнению, стоят сегодня перед украинским образованием. В частности, это обновление содержания образования в соответствии с общепринятыми европейскими стандартами; создание национальной системы мониторинга качества образования; искоренение коррупции; завершение информатизации и внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс; децентрализация управления образованием и возобновление диалога с гражданским обществом.

Кроме того, П.ПОЛЯНСКИЙ выделил тенденции в сфере образования, которые проявились на протяжении 2011 года. В частности, по его словам, это свертывание образовательных реформ, которым было положено начало во все предыдущие периоды, и “манипулятивное приписывание собственной деятельности достижений предыдущих лет” руководителями в сфере образования. “С 89-го года родители имеют право выбирать язык обучения для своих детей. В этом году нам сообщили, что впервые им в этом году предоставили такое право”, – привел пример эксперт.

Также он заметил, что учебники на языках национальных меньшинств издавались с первых лет независимости Украины. “В этом году мы услышали, что впервые в 2011 году такие учебники были напечатаны”, – сказал П.ПОЛЯНСКИЙ.

Эксперт отметил, что в 2011 году власть не выполнила ряд данных ранее обещаний. В частности, о подключении всех школ к интернету, полном обеспечении детей школьными автобусами и обеспечении учеников 11-х классов учебниками к началу учебного года.