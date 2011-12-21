Законопроект о регулировании авторских прав может ограничить права авторов и приведет к монополизации рынка - эксперт

Киев. 21 декабря. УНИАН. Принятый Верховной Радой в первом чтении проект Закона Украины № 6523 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования вопросов авторского права и смежных прав" направлен на необоснованное ограничение прав субъектов авторского права и смежных прав, а также хозяйничающих субъектов, которые используют в своей деятельности музыку.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Интернет ассоциации Украины Татьяна ПОПОВА.

По ее словам, принятие вышеуказанного законопроекта не даст позитивного эффекта для развития отношений в сфере законного использования объектов авторского права и смежных прав, а приведет к таким негативным последствиям, как лишение субъектов авторского права и смежных прав возможностей непосредственно распоряжаться результатами собственного творческого труда, то есть самостоятельно разрешать использование своих произведений, исполнения, фонограмм и получать за это вознаграждение.

По мнению руководителя Интернет ассоциации Украины, принятие этого законопроекта в данной редакции ведет к узурпации полномочий на сбор вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав посредниками - частными организациями коллективного управления, которых определяет государство в лице Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, что приведет к монополии в этой сфере. При этом законопроект не устанавливает критериев, на основании которых будут отбираться данные посредники. К тому же, уполномоченным организациям коллективного управления данным законопроектом предоставляются полномочия контролирующих органов с широкими и четко не ограниченными полномочиями осуществлять надзор за деятельностью всех хозяйствующих субъектов разных форм собственности. Таким образом, по словам Т.ПОПОВОЙ, данным законопроектом предлагается модель, предусматривающая исключительность полномочий уполномоченных организаций коллективного управления по сбору авторского вознаграждения и вознаграждения за использование объектов смежных прав.

Кроме этого, авторы, исполнители будут лишены возможности влиять на деятельность посредников, а именно запрещать им предоставлять разрешения и получать средства за использование их произведений, исполнения и фонограмм.

В целом, по мнению Т.ПОПОВОЙ, предлагаемые законопроектом изменения ведут к укреплению позиций посредников на этом рынке и чиновников во вред правам и законным интересам субъектов авторских и смежных прав и хозяйствующих субъектов.

По ее словам, данный законопроект также создает угрозу свободе слова, поскольку его положениями на провайдера/оператора телекоммуникаций возлагается обязанность во внесудебном порядке по обращению субъекта авторского права принимать меры о прекращении доступа к сети Интернет или прекращении предоставления услуг по размещению интернет-сайта и др.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2011 г. Верховной Радой был принят в первом чтении законопроект № 6523 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования вопросов авторского права и смежных прав". Указанным законопроектом предлагаются изменения к ряду статей Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", Кодексу Украины об административных правонарушениях, Уголовному и Гражданскому кодексам Украины и др.