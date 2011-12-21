Правозащитные организации будут обращаться к членам Тройки ОБСЕ, чтобы они приняли меры в отношении властей Беларуси

Киев. 21 декабря. УНИАН. Правозащитные организации будут обращаться к членам Тройки ОБСЕ, чтобы они приняли меры в связи с кризисной ситуацией с правами человека в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Международной наблюдательной миссии Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси, директор по развитию Московской Хельсинской группы, почетный президент Молодежного правозащитного движения, эксперт Совета Европы Андрей ЮРОВ.

Он отметил, что после событий 19 декабря 2010 года в Беларуси было не только арестовано большое количество участников акций протеста, также проходили обыски и задержания в редакциях белорусских СМИ, правозащитных организациях.

“Ситуация была настолько трагической, что мы срочно организовали эту Международную наблюдательную миссию и образовали большую коалицию под названием Комитет международного контроля, чтобы призвать журналистов, правозащитников и других гражданских активистов помочь белорусскому гражданскому обществу”, – сказал А.ЮРОВ.

По его словам, в этот комитет входит почти треть украинских общественных организаций. “Украинское гражданское общество очень активно работало последний год по Беларуси”, – сказал он.

Также А.ЮРОВ утверждает, что за последний год большое количество украинских правозащитников и журналистов стали “невъездными” в Беларусь.

В свою очередь заместитель председателя Международной наблюдательной миссии Комитета, президент Харьковского областного фонда «Общественная альтернатива» Мария ЯСЕНОВСКАЯ сказала, что запрет на въезд в Беларусь был связан с общественной деятельностью этих людей.

Также М.ЯСЕНОВСКАЯ отметила “пассивность белорусских властей” в реагировании на событии вокруг ситуации с украинским женским движением Femen, активистки которого утверждают, что они были избиты после акции возле здания КГБ Беларуси.

“Даже если правдой является хотя бы треть того, что было представлено активистками Femen, то речь идет об абсолютно недружественной акции в отношении граждан соседнего государства. Речь, возможно, не идет о пытках, но точно - о жестоком, нечеловечном обращении”, – сказал А.ЮРОВ и отметил, что гражданское общество Беларуси и правозащитники обеих стран должны каким-то образом отреагировать на эти события.

Он напомнил, что с 1 января 2012 года Украина будет входить в состав Тройки Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и выразил убеждение, что Украина в этой организации сможет инициировать множество процессов в отношении Беларуси. “Это могут быть приостановки участия Беларуси в отдельных органах ОБСЕ, это могут быть другие виды давления, которые должны быть эффективными. Это уникальная возможность, и Украина может достойно ответить на то, что произошло в последние дни в отношении украинских граждан”, – сказал А.ЮРОВ.

Он отметил, что правозащитные организации будут обращаться к Украине и Ирландии, которая с 1 января будет председательствовать в ОБСЕ, потому что к Беларуси, “очевидно, нужно применять более жесткие меры”.

Также он сообщил, что существует угроза закрытия белорусского Хельсинского комитета по правам человека. “Эта угроза связана с возмутительным состоянием белорусского законодательства по отношению к общественным организациям. Ситуация такова, что ни одна непровластная организация не может получить легальный статус”, – отметил он.

“По моему мнению, все, что происходит в Украине, в первую очередь, на законодательном уровне, - полностью отвечает тем тенденциям, которые были в Беларуси несколько лет назад. Такой же законодательный контроль всего, что можно контролировать и что нельзя. То есть, в первую очередь, контроль над свободами граждан”, – сказала М.ЯСЕНОВСКАЯ.

Справка УНИАН. 19 декабря 2010 года после проведения выборов Президента Беларуси, на которых победил Александр ЛУКАШЕНКО, на улицы Минска вышли тысячи людей, которые заявили о фальсификациях. Митинги завершились массовыми арестами. Среди задержанных были и бывшие кандидаты в Президенты Беларуси. В течение года к административным арестам были осуждены сотни людей. А некоторые участники протестов, в частности экс-кандидаты в Президенты, получили суровые приговоры в виде лишения свободы.

В годовщину этих событий, 19 декабря 2011 года, три активистки Femen, обнажившись до пояса перед входом в здание КГБ Беларуси, в течение нескольких минут держали плакаты с надписями: Freedom to political prisoners («Свободу политическим узникам» - УНИАН) и «Жыве Беларусь!». Этот же лозунг, «Жыве Беларусь!», они скандировали.

После окончания акции охрана здания КГБ задержала оператора газеты «Наша ніва» Татьяну ГАВРИЛЬЧИК и независимого фотографа Юлию ДОРОШКЕВИЧ. Была задержана также оператор Femen гражданка Австралии Китти ГРИН. Сейчас известно, что К.ГРИН депортировали в Литву, журналистов отпустили вечером.

По информации лидера движения Femen Анны ГУЦОЛ, в Беларуси активисток украинской организации Femen избили, остригли им волосы, забрали у них документы и телефоны.

По ее словам, девушки не знают, кто их задержал, но предполагают, что это были сотрудники КГБ и милиции.

В то же время в КГБ Беларуси назвали грубой провокацией инцидент с активистками Femen.

«Развивается грубая провокация, характер и цель которой нужно определить», - сказал председатель КГБ Беларуси Вадим ЗАЙЦЕВ. По его словам, сотрудники спецслужбы активисток движения «не трогали, как бы этого кому-то хотелось».