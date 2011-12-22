В случае развития отношений между Москвой и Киевом по белорусскому сценарию, стоимость украинской ГТС должна составлять 50 млрд. долл. – эксперт

Киев. 22 декабря. УНИАН. В случае развития отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией по белорусскому сценарию, стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС) должна составлять 50 млрд. долл.

Об этом сказал эксперт по энергетическим вопросам, председатель ОО «Комитет энергетической независимости Украины» Иван НАДЕИН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, опыт Беларуси, которая обменяла свою ГТС на дешевый газ, свидетельствует, что эта схема не является оптимальной.

«Россия с 2015 года планирует повышение внутренних цен на газ до уровня равнодоходности с экспортными. Соответственно, даже если мы, как и Белоруссия, сдадим свою ГТС, цена на газ через три года опять начнет повышаться. При этом нужно понимать, что стоимость украинской газотранспортной системы должна составить не менее 50 млрд. долл. – из расчета «Белтрансгаза» в 5 млрд. долл., пропускная способность которой в 10 раз меньше украинской. И потерять такой актив в обмен на временную скидку на газ будет крайне невыгодно», – отметил эксперт.

При этом он отметил, что без ГТС Россия не захочет пересматривать газовые контракты и снижать цену до 250 долл. за тыс. куб. м.

«Действующий газовый контракт абсолютно устраивает «Газпром», поэтому еще весной, когда начались переговоры, было абсолютно очевидно, что спешить снижать цену на «голубое топливо» Россия не будет. Исключение сделают лишь в том случае, когда Украина пойдет на максимально возможные уступки. Какие именно? Официальная Москва откровенно заявляет, что ее интересует лишь контроль над украинской газотранспортной системой», – добавил И.НАДЕИН.

В то же время эксперт отметил, что исходя из показателей энергоемкости украинского ВВП и уровня использования местных видов топлива, Украина имеет огромный потенциал сокращения потребления «голубого топлива».

«Решение газовой проблемы находится не в России, а в Украине… Поэтому единственный возможный рецепт выхода из газового кризиса – максимальное замещение импортных энергоносителей собственными», – сказал он.

Как сообщалось, 25 ноября 2011 года Правительство РФ и правительство Республики Беларусь подписали соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Беларуси; соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз».

Среднегодовая цена газа для Беларуси в 2012 году составит 165,6 доллара за тысячу кубометров. Цена на российский газ для Беларуси в первом квартале 2012 года составит 164 доллара за тысячу кубометров. В первом квартале 2011 года цена газа для Беларуси, согласно контракту с «Газпромом», составляла 223,15 доллара, во втором квартале - 244,8 доллара.

В 2013-2014 годах цены на газ для Беларуси будут рассчитываться по формуле. Ее основными составляющими станут цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа (устанавливается Федеральной службой по тарифам РФ), стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Беларуси, стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Также предусматривается индексация составляющих формулы цены на величину инфляции. Таким образом, Беларусь выйдет на равнодоходные с Европой цены на российский газ до 2014 года.

Также ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз». С учетом уже приобретенных «Газпромом» в 2007-2010 годах 50% акций «Белтрансгаза», «Газпром» стал владельцем 100% акций «Белтрансгаза».