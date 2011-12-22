Адвокаты Ландика считают маловероятным завершение судебного процесса до конца года

Киев. 22 декабря. УНИАН. Адвокат Наталия СУСЛИКОВА считает маловероятным завершение до конца года судебного процесса по делу своего подзащитного - депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА.

Такое предположение Н.СУСЛИКОВА высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы не закончили судебное следствие по делу. У нас есть еще огромное количество вопросов. В связи с тем, что нами сделано такое заявление генеральному прокурору о фальсификации дела, это говорит о том, что дело собрано следствием не в полном объеме. Не в полном объеме оно исследовано. Мы будем требовать исследовать его в полном объеме и столько времени, сколько потребуется, чтобы установить истину", - сказала Н.СУСЛИКОВА.

В свою очередь, адвокат Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ добавил, что защита Р.ЛАНДИКА также обратилась в Генеральную прокуратуру России с заявлением о необходимости проведения расследования по фактам правонарушений в отношении их подзащитного, в частности, при его этапировании из Краснодарской области в другие следственные изоляторы России.

"В отношении Романа неоднократно предпринимались попытки нанести ему какой-либо физический вред. Было множество унижающих достоинство и честь гражданина обстоятельств, в том числе и попытки нанести вред его здоровью", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря. Адвокаты Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ обратились к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ прекратить незаконное уголовное преследование Р.ЛАНДИКА и привлечь к ответственности должностных лиц луганской милиции за фальсификацию материалов дела.

"Выдвинутое против нашего подзащитного обвинение грубо искажает истинные обстоятельства событий и свидетельствует об умышленном игнорировании органами досудебного следствия фактических обстоятельств событий и втискивании их путем фальсификаций в искусственно созданную фабулу обвинения, а в ходе рассмотрения дела в суде стало очевидным, что действия Р.ЛАНДИКА не содержат состава инкриминируемого ему преступления", - отмечается в заявлении адвокатов.

Н.СУСЛИКОВА и Ю.БЕРЕЗОВСКИЙ считают, что "действиям пострадавшей по делу Марии КОРШУНОВОЙ, которая была инициатором конфликта и которая начала драку, нанеся ЛАНДИКУ телесные повреждения, в ходе досудебного следствия была дана неправильная оценка, что существенно повлияло на правовую оценку всех события и действий Р.ЛАНДИКА, который, будучи пострадавшим, в результате незаконных действий работников МВД, оказался обвиняемым".

Адвокаты в заявлении к генпрокурору также указывают на то, что следователями луганской милиции, которые расследуют уголовное дело об обвинении Р.ЛАНДИКА, с целью препятствования, по мнению адвокатов, правосудию и незаконного привлечения их подзащитного к уголовной ответственности за якобы беспричинное применение силы к М.КОРШУНОВОЙ и злостное хулиганство, были выделены в отдельное производство материалы по факту нанесения М.КОРШУНОВОЙ телесных повреждений Р.ЛАНДИКУ. При этом очевидно, отмечают авторы заявления, что действия М.КОРШУНОВОЙ должны были исследоваться и оцениваться в совокупности со всеми обстоятельствами дела, и верная правовая оценка именно действий М.КОРШУНОВОЙ является ключевой для верной правовой оценки действий Р.ЛАНДИКА.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ. Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. дол.

9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.

Следующее заседание суда по рассмотрению дела Р.ЛАНДИКА состоится 26 декабря.