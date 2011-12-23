Корпорация «Эталон» планирует в 2012 году увеличить производство автобусов на 10% – до 1800 штук

Киев. 23 декабря. УНИАН. Крупнейший в Украине производитель автобусов – корпорация «Эталон» планирует в 2012 году увеличить производство автобусов различных модификаций на 10%, по сравнению с 2011 годом, – до 1800 штук.

Об этом сообщил сегодня президент корпорации Владимир БУТКО на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, кроме того, в 2012 году корпорация «Эталон» планирует произвести около 300 грузовых автомобилей.

Также В.БУТКО сообщил, что корпорация завершила разработку и произвела первый образец новой модели междугородного автобуса А08120 «Троянда».

«Это новая, очень перспективная разработка, которая сейчас проходит сертификацию и испытания», - добавил он.

Автобус А08120 «Троянда» предназначен для перевозки пассажиров на междугородных маршрутах и имеет 37 мест для сидения, а также служебное место, например, для сменного водителя. Под полом пассажирского салона находятся багажные отсеки объемом 3,7 куб. м. Кроме того, в автобусе можно перевозить еще до 20 стоячих пассажиров.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

ЧАО «Бориспольский автозавод» – одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года. Бориспольский автозавод принимает активное участие в реализации государственной программы «Школьный автобус». На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов.

ЧАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.