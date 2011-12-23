Законодательство о госзакупках, о доступе к информации, о коррупции требует синхронизации - Независимая ассоциация журналистов

Киев. 23 декабря. УНИАН. Действующее законодательство о государственных закупках, о доступе к информации, о коррупции требует синхронизации. Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН председатель Независимой ассоциации журналистов, руководитель проектов мониторинга и расследований проведения государственных закупок Иван КРАСИКОВ.

“Мы будем в сотрудничестве с другими общественными организациями, с народными депутатами Украины пытаться внести изменения в законодательство... Цель этих изменений - синхронизировать законодательство об осуществлении государственных закупок, о доступе к публичной информации, о противодействии коррупции и об информации», - сказал И.КРАСИКОВ.

По его словам, на сегодняшний день, например, есть доступ журналистов на заседания тендерных комитетов, на которых осуществляется раскрытие тендерных предложений, но нет такого доступа других представителей общественности, в частности, общественных организаций.

В свою очередь эксперт-координатор проектов мониторинга и расследований проведения государственных закупок Сергей ГОЛОВНЕВ отметил, что участие журналистов в заседаниях по раскрытию тендерных предложений является одним из методов влияния общества на власть и позволяет сократить количество нарушений при проведении таких процедур.

По словам участников пресс-конференции, в рамках проекта «Прозрачность госзакупок: повышение прозрачности и эффективности органов власти» при поддержке Фонда «Відродження» с августа 2011 года они участвовали, или пытались участвовать, в около 90 заседаний комитетов по конкурсным торгам, а также на протяжении года проводили мониторинг осуществления государственных закупок.

Журналисты отметили невысокий уровень прозрачности проведения госзакупок, а также злоупотребления процедурой закупки “у одного участника”.

В частности, среди приведенных фактов был назван ГП “Отельный комплекс “Киев”, представитель тендерного комитета которого не допустила журналиста на заседание.