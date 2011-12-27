В Херсоне открылся самый большой «ЭКО-маркет»

24 декабря 2011 года в Херсоне открыл свои двери новый магазин гипер-формата сети «ЭКО-маркет». Он расположен в ТЦ «Европорт» в одном из самых оживленных мест города, на Николаевском шоссе, 19.

На официальной церемонии открытия присутствовал глава областной государственной администрации Николай Михайлович Костяк. Он поздравил руководство компании и вручил Почетную грамоту генеральному директору ООО "ЭКО" Виктору Повнице «За весомый вклад в развитие отрасли промышленного и гражданского строительства в области, высокий профессионализм и значительные достижения в труде» по случаю сдачи в эксплуатацию супермаркета гипер-формата "ЭКО-маркет".

Площадь нового магазина – 2500 м.кв. Кроме нового маркета, в Херсоне уже работает 8 супермаркетов сети, новый магазин стал самым большим из них.

Ассортимент нового магазина «ЭКО-маркет» гипер-формата превысил 15 000 наименований товаров. Для удобства покупателей в супермаркете работает 16 касс.

Традиционно, «ЭКО-маркет» гарантирует низкие цены и супер-акции, большой выбор свежих овощей и фруктов, мясных продуктов, других продуктов питания, а также товары для дома и быта по оптимальным ценам.

Особая гордость сети «ЭКО-маркет» - всегда свежие и недорогие овощи и фрукты - в огромном ассортименте представлены в новом маркете в Херсоне. Также, в новом супермаркете работает ряд собственных производств: мясной цех, пекарня, кондитерская, кулинария.

Мясо в собственный мясной цех магазина поставляется полутушами из фермерских хозяйств Украины, а их разделка происходит непосредственно на месте, что обеспечивает низкие цены и гарантирует свежесть продукта.

Любителям морских деликатесов понравится грандиозный ассортимент живой рыбы, которую вылавливают прямо при покупателе из аквариума. Также, в новом супермаркете представлен большой ассортимент охлажденной рыбы на ледовом столе.

Пекарня в новом херсонском «ЭКО-маркете» производит более 10 видов багетов, а также различные сдобные изделия и виды хлеба. А кондитерский цех обеспечивает жителей города самыми вкусными тортами, пирожными, печеньем и другими сладостями. Профессионалы своего дела могут испечь как самый простой небольшой торт, так и огромный торт на заказ.

Кроме магазина «ЭКО-маркет», в феврале 2012 в ТЦ «Европорт» будут открыты магазины с товарами для дома и бытовой техникой, бутиковая галерея, а также будет функционировать фуд-корт для обеспечения наибольшего комфорта для клиентов торгового центра во время совершения покупок.

Справка:

Сеть супермаркетов «ЭКО-маркет» насчитывает 83 супермаркета в 25 городах Украины. Новый супермаркет в Херсоне станет 84-ым магазином Сети. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство - пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство. В компании «ЭКО» работает более 7000 сотрудников. Официальный слоган компании отражает ее основную концепцию «ЭКО-маркет - экономный супермаркет!».

За дополнительной информацией обращайтесь:

пресс-служба Сети «ЭКО-маркет»,

press@eko.com.ua