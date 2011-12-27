Федерация работодателей Киева обратится к депутатам с требованием наложить мораторий на штрафы за нарушение закона о защите ПД

Киев. 27 декабря. УНИАН. Федерация работодателей Киева (ФРК) в ближайшее время обратится к депутатам с просьбой наложить мораторий на штрафы за нарушение закона о защите персональных данных, вступающего в действие с 1 января 2012 года.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Совета Федерации работодателей Киева Руслан ДЕМЧАК.

«Федерация работодателей Киева подготовила ряд обращений к депутатским группам относительно наложения моратория в части взыскания штрафов с юридических лиц по закону о защите персональных данных, который вступает в силу с 1 января. Мы считаем, что нельзя предпринимателя штрафовать за непредоставление информации с 1 января. Необходимо доработать этот закон», - считает Р.ДЕМЧАК.

Также ФРК инициирует депутатское представление в Конституционный суд с целью определения неконституционности ряда норм закона о защите персональных данных.

Кроме того, нормы закона дублируются, а некоторые даже противоречат Конституции, Кодексу законов о труде, законодательству относительно сохранения коммерческой тайны.

«Базы данных предпринимателей уже зарегистрированы в налоговых органах, в Пенсионном фонде..., - отмечает Р.ДЕМЧАК. - Еще закон заставляет регистрировать своих клиентов».

Он советует предпринимателям не спешить регистрировать базы данных в профильном госоргане, поскольку данный закон, скорее всего, будет дорабатываться. Также наложение штрафов можно легко оспорить в суде, уверен предприниматель. «Совет — не стоит спешить. Думаю, что этот закон будет изменен», - подчеркнул Р.ДЕМЧАК.

По словам юриста Федерации работодателей Киева Анатолия СОБОЛЕВСКОГО, закон о защите персональных данных предоставил неоправданно большие полномочия контролирующему органу - доступ к базам персональных данных, то есть возможность проникать в помещения, нарушая право на коммерческую тайну, право на неприкосновенность жилья и т.д.

«Под действие этого закона может попасть учительница, которая забрала контрольные работы из класса — 30 учеников, фамилия, имя, отчество — база данных», - считает А.СОБОЛЕВСКИЙ, отмечая, что эта учительница распространила БД и она попадает под административное и уголовное наказание.

«В связи с тем, что этот закон настолько обширен, и он конкретно не устанавливает параметры, которые должны выставляться к той базе персональных данных, которая зарегистрирована, это для неосведомленного предпринимателя вызовет вопросы коррупционного характера»», - отмечает юрист.

Также данный закон негативно повлияет на мировые рейтинги Украины относительно легкости ведения бизнеса, отметил председатель Киевской организации работодателей сферы услуг "Всем миром" Алексей АНТОНЮК. Кроме того, по его мнению, закон дает возможности госчиновникам для коррупции. «За полгода действия на этом законе можно хорошо заработать», - считает он.

«По моему мнению, этот закон выполнить невозможно, его надо отменять», - резюмировал А.АНТОНЮК.

Напомним, Закон Украины "О защите персональных данных" действует с 1 января 2011 года. С 1 января 2012 года вступают изменения к данному закону относительно введения штрафов за его нарушение.