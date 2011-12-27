В Украине 2011 год стал годом усиления протестной активности граждан и роста репрессий против участников акций – эксперты

Киев. 27 декабря. УНИАН. 2011 год в Украине стал годом усиления протестной активности граждан и роста репрессий против участников уличных акций.

Об этом председатель правления Центра исследования общества Инна СОВСУН сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что в Украине в 2011 году большинство акций протестов было социально-экономического характера. По словам И.СОВСУН, подобная ситуация наблюдалась и в 2010 году, но 2011 год отличается от предыдущего тем, что в этом году были “массированная студенческая кампания против законопроекта “О высшем образовании”, кампания чернобыльцев, кампания ветеранов Афганистана, то есть состоялся целый ряд всеукраинских кампаний”.

По словам эксперта, вторая важная тенденция 2011 года - это политизация протестов. При этом она отметила, что в 2009 и 2010 годах большинство акций протеста касалось каких-то локальных событий, а уже в 2011 году наблюдался значительный рост обращений протестующих не к местным органам власти, а к правительству и Президенту.

И.СОВСУН отметила, что еще одной важной тенденцией текущего года стало то, что участники акций протеста социально-экономической направленности начинают выдвигать политические лозунги. По ее словам, более 60% акций в прошлом году были социально-экономическими, но многие из них имели политический характер, и на них звучали достаточно радикальные призывы к отставке правительства и роспуску Верховной Рады Украины.

Председатель правления Центра исследования общества отметила, что во время акций власть “использовала одну и ту же стратегию действий - шла на определенные уступки, и таким образом накал спадал, и количество людей, которые выходили на акции протеста, становилось все меньше, соответственно радикальность уменьшалась, и власть добивалась того, что спадала протестная активность”.

И.СОВСУН отметила, что в 2011 году, по сравнению с предыдущим годом, “партии начали значительно больше принимать участия в социально-экономических протестах”. При этом эксперт добавила, что партии все равно не являются ключевыми игроками в организации социально-экономических протестов.

В то же время И.СОВСУН подчеркнула, что наиболее угрожающей тенденцией 2011 года является рост количества и интенсивности репрессий против протестующих. По ее словам, до избрания Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины “количество репрессий составляло, приблизительно, 14 на 100 протестных событий, а в декабре этого года зафиксировано, что треть протестных событий сталкивались с теми или иными видами репрессий”. “Эти репрессии приобретают более интенсивный характер”, - отметила эксперт. По ее словам, репрессии стали более жесткими, потому что если раньше речь шла о приостановке митинга, запрещении демонстрации, то в конце 2011 года участников акций протеста арестовывали и задерживали, то есть власть предпринимала более радикальные меры.

Руководитель Всеукраинской инициативы “За мирный протест” Владимир ЧЕМЕРИС отметил, что на протяжении 2011 года в Украине происходили массовые и системные нарушения права на свободу собраний. “Нарушение свободы мирных собраний происходило со стороны - в первую очередь и больше всего - органов милиции, а также со стороны судов и со стороны местных органов власти”, - отметил он.

При этом В.ЧЕМЕРИС подчеркнул, что в этом году суды удовлетворили “94% исков, которые подавали органы местной власти о запрещении митингов, в то время как в 2010 году таких запрещений было 89%”. По его словам, инициаторами этих исков о запрещении митингов были местные управления внутренних дел. В.ЧЕМЕРИС отметил, что нередко на местах вопреки Конституции Украины местные органы власти запрещают митинги даже без решений судов.

Руководитель Всеукраинской инициативы “За мирный протест” также констатировал, что чаще всего право граждан на свободу мирных собраний нарушает милиция. По его словам, правоохранители “часто без решения суда разгоняли митинги, безосновательно задерживали участников этих собраний”.