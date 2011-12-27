Экологи через суд требуют от Госуправделами и Кабмина реорганизовать охотничьи угодья в национальные парки

Киев. 27 декабря. УНИАН. Киевский эколого-культурный центр и организация «Экоправо-Киев» подали иск в суд к Государственному управлению делами и Кабинету министров Украины с требованием реорганизовать закрытые охотничьи угодья в национальные парки в соответствии с указами Президента Украины.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, организованной международным фондом «Сокращение рисков».

В частности, В.БОРЕЙКО напомнил, что в декабре 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал ряд указов о реорганизации трех охотничьих резиденций - Залесское, Белоозерское и Синегора - в национальные природные парки. Эти указы обязывали Госуправление делами и Кабмин в шестимесячный срок подготовить и утвердить необходимые документы с целью окончательной реорганизации элитных сафари в национальные парки.

"Естественно, ничего сделано не было. Национальных парков в указанных местах не существует, там ведется охота, на территорию «созданных» согласно указов национальных парков людей не пускают, более того, туда практически не могут попасть даже представители природоохранных служб. По сути, в Залесье, Белоозерском, Синегоре законы Украины не действуют - есть сведения, что там уничтожаются редкие виды животных, самовольно рубится лес, а охота ведется браконьерским способом", - сказал В.БОРЕЙКО.

По его словам, в связи с этим Киевский эколого-культурный центр и организация «Экоправо-Киев» подали иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать действия Госуправделами и Кабмина противоправными и обязать их выполнить указы Президента. Суд принял решение об открытии судебного производства по делу, первое заседание состоится 31 января 2012 года, сообщил В.БОРЕЙКО.

Также он отметил, что за последнее время в Украине из-за охоты все больше видов животных оказывается на грани исчезновения, их необходимо заносить в Красную книгу.