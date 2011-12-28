В 2011 году 43 депутата не зарегистрировали ни одной законодательной инициативы и не выступили на заседании ВР - Томенко

Киев. 28 декабря. УНИАН. В 2011 году 43 народных депутата Украины не зарегистрировали ни одной законодательной инициативы и ни разу не выступили хотя бы с репликой на заседании Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По его словам, среди них - 27 народных депутатов из фракции Партии регионов, 8 – из фракции “БЮТ-Батькивщина”, 2 – из НУ-НС, 1 – из фракции Народной партии и 5 внефракционных.

При этом вице-спикер отметил, что более 50 народных депутатов внесли по законопроекту в соавторстве со своими коллегами по парламенту Украины. “Если добавить к этому списку (списку тех, кто не зарегистрировал ни одного законопроекта - УНИАН) “случайности”, то есть вы случайно пришли в Верховную Раду, шли по коридору и случайно вас попросили что-то подписать, и таким образом вы стали соавтором одной законодательной инициативы... То таких депутатов, которые ничего, с точки зрения законодательной или парламентской работы, не делали, около 100 человек”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что если будет происходить в дальнейшем снижение роли парламента Украины, то все больше народных депутатов не будут заниматься законодательной работой, потому что “считают, что это и неэффективно, и не дает никакого результата на влияние”.