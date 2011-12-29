Эксперты выступают за отмену регистрации баз данных через внесение изменений в закон о защите персональных данных

Киев. 29 декабря. УНИАН. Эксперты считают необходимым отменить регистрацию баз данных через внесение изменений в закон о защите персональных данных.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему «Первый год закона о защите персональных данных: проблемы и перспективы 2012 года» директор Института Медиа Права Тарас ШЕВЧЕНКО.

«Мы считаем, что самым лучшим выходом из ситуации было бы внесение изменений в закон о защите персональных данных с отменой регистрации баз данных, которая сейчас является обязательной», - сказал он.

По словам Т.ШЕВЧЕНКО, регистрация баз данных является устаревшей традицией.

Он отметил, что ближе к выборам это позволит «легче расправляться с организациями и людьми», привлекая их к ответственности, в частности, уголовной, по этому законодательству.

«То есть, с одной стороны, мы что-то декриминализуем, с другой - усиливаем ответственность за вещи, которые являются субъективными и сомнительными с точку зрения их правильности», - добавил Т.ШЕВЧЕНКО.

Он сообщил, что в следующем году Институт Медиа Права будет договариваться с народными депутатами о внесении изменений в закон относительно отмены регистрации баз данных.

Председатель Комитета по вопросам СМИ Ассоциации законодателей Украины Ирина СТРОЙКО отметила, что объем работы по регистрации баз данных очень большой. «Мы имеем на сегодняшний день более 1 млн. хозяйствующих субъектов, мы имеем органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических лиц-предпринимателей, в некоторых случаях просто физические лица-индивидуумы тоже должны регистрироваться. Это невозможные объемы работы», - сказала она.

И.СТРОЙКО считает, что отведено очень мало времени для введения этого закона.

Она напомнила, что 1 июня 2010 года закон был принят, а 1 января 2011 года он вступил в силу.

По словам И.СТРОЙКО, в других странах на введение такого закона отводилось три года. «Российская Федерация более трех лет внедряла этот закон», - прибавила она.

Юрист Института Медиа Права Игорь РОЗКЛАДАЙ обратил внимание на то, что название закона иногда приводит к путанице, в частности, этот закон иногда неправильно используют в судебных решениях.

Он обратил внимание, что этот закон узкоспециализованный и направлен на обработку данных, и не касается частной жизни. «Закон называется просто «о защите персональных данных». Персональные данные – это, фактически, часть сферы частной жизни, хотя, если прочитать статью 1, то она говорит, что закон регулирует отношения, связанные с защитой персональных данных во время их обработки», - сказал И.РОЗКЛАДАЙ, добавив, что иногда судьи ссылаются на этот закон в контексте защиты прав частной жизни в целом, а не конкретно обработки.

Независимый медиа-юрист Дмитрий КОТЛЯР, в свою очередь, отметил, что качество текста закона не «является самым лучшим». «Это, по существу, перевод отдельных положений директивы ЕС, выполненный не лучшим образом. Очень многие процедуры и сроки не адаптированы к украинскому законодательству и правовой системе, что создает многих проблем в практике применения этого закона», - сказал он.

По словам Д.КОТЛЯРА, в Конвенции Совета Европы вообще не предусмотрено требование относительно регистрации баз данных.

Участники пресс-конференции напомнили, что с 1 января 2012 года вступает в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных», который устанавливает выплату от 1700 до 17000 грн. за уклонение от регистрации, недостаточную защищенность баз и несвоевременное извещение субъекта персональных данных.