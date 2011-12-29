Активисты патриотических организаций Украины обещают сорвать Евро-2012, если власть не прекратит их преследование

Киев. 29 декабря. УНИАН. Активисты патриотических организаций Украины обещают сорвать проведение в Украине Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, если власть не прекратит их преследование.

Об этом сообщил руководитель киевской городской общественной организации "Патриот Украины" Евгений КОМИСАР сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в Украине начались репрессии против патриотических организаций, поскольку, по их данным, СБУ получила приказ к началу Евро-2012 «прекратить деятельность любых правых сил для того, чтобы якобы не портить имидж Украины перед европейскими коллегами».

«Приказ на СБУ: до июня месяца пересажать, запугать всех украинских правых», - отметил он.

При этом Е.КОМИСАР заметил, что происходит давление и на патриотические организации, и на фанатские движения.

«Мы на это не поведемся, наоборот, очевидно, что если наши ребята будут осуждены, несмотря на то, что все доказательства свидетельствуют об их невиновности, мы просто не дадим провести этот чемпионат так, как хочет власть. Это, в сущности, наш ультиматум, и этот ультиматум основывается не на каком-то нашем произволе, он основывается на желании справедливости, за которую мы боремся», - сказал Е.КОМИСАР.

По его словам, в Украине развернута кампания против ОО "Патриот Украины", которая ведется незаконными методами. Он напомнил о ситуации в Василькове, где представителей этой организации задержали по подозрению в подготовке теракта во время празднования Дня Независимости Украины.

Е.КОМИСАР сообщил, что 4 января начинается судебный процесс по делу так называемых «васильковских террористов».

«Уже сегодня можно утверждать, что операция СБУ, и сами СБУшники признали, что это была спецоперация, целью которой было прекратить деятельность организации «Патриот Украины», провалилась, из-за чего один из высокопоставленных чиновников СБУ был уволен с должности», - сказал он.

При этом Е.КОМИСАР заметил, что сегодня нет никаких доказательств причастности задержанных членов организации к обнаруженному самодельному взрывному устройству, более того, появилось уже третье заявление в правоохранительные органы от свидетеля, который утверждает, что в СБУ его вынудили дать неправдивые показания под давлением.

Однако Е.КОМИСАР не уверен, что суд примет правомерное решение, поскольку считает, что сегодня суды находятся под влиянием СБУ.

Координатор Комитета освобождения политзаключенных Николай КОХАНОВСКИЙ отметил, что террор власти против патриотических организаций продолжается, о чем свидетельствуют события в Запорожье, где осуждены ребята, которые повредили памятник Сталину, в Харькове, где задержан главный проводник организации «Патриот Украины» и Социал-национальной ассамблеи Андрей БИЛЕЦКИЙ.

Он считает, что власть делает это для того, чтобы дезорганизовать патриотические организации, но Н.КОХАНОВСКИЙ уверен, что этого власти не удастся.

Идеологический референт организации "Патриот Украины" и СНА Олег ОДНОРОЖЕНКО напомнил, что 27 декабря в Харькове вечером был задержан А.БИЛЕЦКИЙ. Сейчас он находится в одном из изоляторов временного удержания Харькова, а в эти минуты должно начаться судебное заседание по избранию меры пресечения для А.БИЛЕЦКОГО.

О.ОДНОРОЖЕНКО выразил возмущение ситуацией, когда А.БИЛЕЦКИЙ по возбужденному в августе делу сначала был свидетелем, а затем стал обвиняемым.

Он напомнил, что 23 августа во двор харьковского офиса ОО «Патриот Украины» вошел Сергей КОЛЕСНИКОВ с пистолетом, чтобы выяснить отношения с представителями «Патриота Украины». Этот С.КОЛЕСНИКОВ, по утверждению О.ОДНОРОЖЕНКО, является внештатным сотрудником СБУ, и занимается тем, что под псевдонимом «Сармат» в Интернете «охаивает все украинское, и большинство его высказываний разжигают межнациональную вражду».

По словам О.ОДНОРОЖЕНКО, именно после замечания представителя ОО на некорректные высказывания С.КОЛЕСНИКОВ пришел к их офису с оружием выяснять отношения. Произошла драка, после которой именно А.БИЛЕЦКИЙ вызывал «скорую» и милицию, а затем следствие стало утверждать, что А.БИЛЕЦКИЙ завлек С.КОЛЕСНИКОВА к своему офису с целью ограбления.

Эти события, по убеждению О.ОДНОРОЖЕНКО, являются ярким подтверждением того, что власть начала наступление на патриотические организации.

Как сообщал УНИАН, 23 августа около 18.30 во двор харьковского офиса ОО «Патриот Украины» вошел мужчина. Во время конфликта между ним и активистами организации произошла драка. Мужчина применил травматический пистолет. В результате столкновения в больницу попали трое ее участников – двое активистов организации «Патриот Украины» и человек, который во время драки применил пистолет. Возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

27 декабря, около 21.00 у подъезда собственного дома был задержан председатель организации «Патриот Украины» и СНА А.БИЛЕЦКИЙ. В «Патриоте Украины», ссылаясь на адвокатов, сообщили, что А.БИЛЕЦКОМУ в рамках дела о стрельбе в офисе организации инкриминируют преступление по ст. 187 ч. 2 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Организация «Патриот Украины» заявила, что расценивает задержание А.БИЛЕЦКОГО «как еще одну наглую попытку нейтрализации не подконтрольных власти украинских организаций, а также продолжение политических репрессий против националистов».

28 декабря прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН сообщил, что председатель организации «Патриот Украины» и Социал-национальной ассамблеи Андрей БИЛЕЦКИЙ задержан в качестве подозреваемого по делу о стрельбе в офисе организации в Харькове.

«Дело передано следователю Главного следственного управления МВД Украины. Во время следствия он пришел к выводу, что по делу пострадавшим является тот человек, который приехал туда (в офис ООО «Патриот Украины» - УНИАН), а три человека, которые принимали участие в этих разборках, они и совершили это преступление, в том числе и человек, о котором вы говорите (А.БИЛЕЦКИЙ – УНИАН). Когда было собрано достаточно доказательств, следствие пришло к выводу о необходимости его задержания. Вчера это было сделано», - сказал Г.ТЮРИН.

По его мнению, в отношении А.БИЛЕЦКОГО у следствия «действительно, есть вопросы, достаточные для того, чтобы он стал по делу подозреваемым». «Вчера, когда его задержали, он стал подозреваемым. Дальше Уголовно-процессуальный кодекс регулирует все действия», - сказал Г.ТЮРИН.

Он также отметил, что прокуратура проверит заявления членов «Патриота Украины» о том, что в их отношении проводятся «политические и милицейские репрессии».

22 августа СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области сотрудники спецслужбы задержали трех участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости Украины.

Впоследствии СНА и организация “Патриот Украины” сообщили о задержании своих представителей. В организациях отвергли обвинения в намерениях совершить теракт.

24 августа по материалам СБУ Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух депутатов Васильковского городского совета по признакам подготовки к совершению террористического акта, изготовления и хранения с целью распространения материалов с призывами к совершению террористических актов и незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов.

«Во время проведения обысков по месту жительства этих лиц обнаружено взрывчатое вещество – тротил, боевые патроны, схема изготовления самодельного взрывного устройства, листовки с угрозами относительно совершения взрыва и другие запрещенные к свободному обращению предметы», - говорится в сообщении.

Также следственным отделом УСБУ в Киевской области возбуждено уголовное дело против гражданина Ш. по признакам террористической деятельности.

Назначен ряд экспертиз для исследования изъятых у подозреваемых предметов. Устанавливается причастность к совершенным преступлениям других лиц.