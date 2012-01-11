Накануне парламентских выборов в Украине уже сформировались основные политические центры влияния – эксперт

Киев. 11 января. УНИАН. Накануне парламентских выборов в Украине уже сформировались основные политические центры влияния.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель совета Лаборатории законодательных инициатив, директор Школы политических студий Игорь КОГУТ.

Он констатировал, что принятый недавно новый закон о выборах народных депутатов стал катализатором появления “определенных интеграционных ядер” в украинской политике.

Среди основных из них он назвал провластную Партию регионов. По мнению политолога, эта партия на выборах по партийным спискам сможет набрать около 12% голосов и провести в парламент от 80 до 100 депутатов.

При этом эксперт отметил, что для Партии регионов эти парламентские выборы станут очень серьезным испытанием. И.КОГУТ объяснил это чрезвычайно жесткой конкуренцией за место в списке этой политической силы между представителями разных групп внутри партии.

Вторым по влиятельности политическим игроком накануне выборов И.КОГУТ назвал партию “Батькивщина”. Он напомнил, что, согласно результатам последних социологических исследований, эта партия по рейтингу уже догнала и даже местами опережает Партию регионов. По прогнозу политолога, “Батькивщина” также может претендовать на 80-100 мест в парламенте по результатам выборов в многомандатном избирательном округе.

Говоря о перспективах КПУ, эксперт отметил, что ее представители получат возможность критиковать действия власти, но это будет “выглядеть нелогично”, учитывая пребывание коммунистов в коалиции с Партией регионов, которая находится у власти.

Еще одним важным “центром притяжения” политолог назвал партию “Фронт Змін” Арсения ЯЦЕНЮКА, которая претендует на значительное представительство в будущем составе парламента.

По мнению И.КОГУТА, такие партии как УДАР Виталия КЛИЧКО и ВО “Свобода” также имеют шансы попасть в следующий состав парламента.

В то же время он считает призрачными шансы на это Народной партии, которую возглавляет нынешний председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН. По словам политолога, лидеры этой партии могут рассчитывать лишь на удачный результат баллотирования в одномандатных округах.

Также И.КОГУТ прогнозирует, что безрезультатными останутся попытки объединения Партии регионов и партии “Сильная Украина”, лидером которой является вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО. По его мнению, решение о слиянии единолично принимал С.ТИГИПКО, однако такой шаг не восприняло большинство членов партии. Эксперт считает, что подтверждением этого является то, что партию покинула такая ключевая ее фигура, как Александра КУЖЕЛЬ.

Относительно выдвижения кандидатур в одномандатных избирательных округах И.КОГУТ отметил, что оппозиционные партии проводят эту работу непрозрачно и закрыто. По его мнению, представителям оппозиции в попытках договориться о едином кандидате в каждом округе следует действовать другим способом. В частности, одним из вариантов могло бы стать проведение своеобразных “праймериз”, благодаря чему можно было бы определить самого рейтингового кандидата от оппозиции в округе.

Как отметил эксперт, в последнее время новые депутаты вошли в состав парламентской группы “Реформы ради будущего”. По его словам, у представителей этой группы благодаря представительству в парламенте есть амбиция влиять на политический процесс. “Их перспектива – приобрести определенный политический капитал, чтобы успешно выступить в одномандатных округах”, – сказал И.КОГУТ.

Как сообщал УНИАН, 10 января бывший член фракции “БЮТ–Батькивщина” Роман ЗАБЗАЛЮК вошел в состав депутатской группы «Реформы ради будущего».