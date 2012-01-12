Кличко заявляет, что партия УДАР в середине марта проведет съезд для выработки избирательной стратегии

Киев. 12 января. УНИАН. Лидер партии УДАР Виталий КЛИЧКО заявляет, что его политическая сила на съезде в середине марта разработает стратегию участия в парламентских выборах.

Об этом В.КЛИЧКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Съезд пройдет не позже второй половины марта", - сказал В.КЛИЧКО.

По его словам, после начала избирательной кампании также на партийном съезде будет утвержден список кандидатов в депутаты. При этом В.КЛИЧКО подчеркнул, что партийные списки будут открытыми для общественности.

"Списки будут открытыми, они будут опубликованы, будет предоставлена публичная информация о каждом кандидате списка, а не только о первой пятерке", - отметил лидер партии УДАР.

В.КЛИЧКО также сообщил о своем намерении баллотироваться в народные депутаты одновременно по партийному списку и в одном из мажоритарных округов.

"У меня есть информация, что одновременное выдвижение по партийному списку и мажоритарному округу будет запрещено. Если же все же такая возможность будет, то это решение будет принято на съезде, на котором будет просчитан каждый шаг об участии кандидатов нашей политической силы по мажоритарным округам. Но еще рано об этом говорить, учитывая то, что есть все предпосылки, что будет принят закон, на основании которого кандидаты, баллотирующиеся по партийным спискам, не будут иметь возможности выдвигаться по мажоритарным округам", - отметил В.КЛИЧКО.