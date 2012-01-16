Представители общественных организаций презентовали социальную инициативу «Киевский форум»

Киев. 16 января. УНИАН. Представители общественных организаций столицы презентовали социальную инициативу «Киевский форум».

Заявление о создании «Киевского форума» огласили на пресс-конференции в УНИАН Роман ГОЛОВНЯ («ГО «Народный фронт»), Татьяна БЕЛЕЦКАЯ (ГО «Настоящие киевляне»), Максим МАНЬКОВСКИЙ и Александр ДЯДЮК (ГО «Киевляне объединяемся»).

По их словам, инициативу создания «Киевского форума» поддержали независимые эксперты, общественные деятели, активисты общественных движений, которые борются за сохранение «лица» Киева.

Участники пресс-конференции сообщили, что основными направлениями работы «Киевского форума» будет общественный контроль за действиями киевских властей, мониторинг решений городских властей, контроль за целевым использованием бюджетных средств города, информирование киевлян о результатах работы органов исполнительной власти, борьба за возобновление местного самоуправления на районном уровне.

Р.ГОЛОВНЯ отметил, что защитники города уже неоднократно указывали на необходимость консолидации усилий общественности и всех небезразличных киевлян для поиска путей реального влияния на местные власти, защиты своих прав и реального участия в местном самоуправлении.

«На сегодняшний день город начал превращаться в какой-то фронт, на котором постоянно ведутся бои за финансовые ресурсы», - сказал Р.ГОЛОВНЯ.

По убеждению участников пресс-конференции, именно объединение усилий киевлян вокруг общей цели - сохранение неповторимого образа Киева для будущих поколений - сможет превратить многочисленные протесты жителей в мощную гражданскую силу.

«Мы призываем всех людей, которым небезразлична судьба столицы, объединиться в борьбе за свой город», - сказал Р.ГОЛОВНЯ.

В свою очередь, М.МАНЬКОВСКИЙ отметил, что участники «Киевского форума» смогут реально изменить ситуацию в разных аспектах жизни столицы.

«Нам нужно объединяться и защищать свои права. Если нас будет много, власти будут вынуждены к нам прислушаться», - добавил А.ДЯДЮК.

Т.БЕЛЕЦКАЯ, в свою очередь, отметила, что общественность должна контролировать действия власти.

«Мы хотим осуществлять тотальный контроль за действиями власти. Для этого нам необходима помощь обычных киевлян, которые могут просто прийти, и мы поможем сделать запросы по определенным вопросам», - сказала она.