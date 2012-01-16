Зернотрейдеры заявляют, что "Укрзализныця" не выполняет заявки по подаче зерновозов, что тормозит экспорт зерна

Киев. 16 января. УНИАН. Зернотрейдеры заявляют, что "Укрзализныця" не выполняет заявки по подаче зерновозов, что тормозит темпы экспорта зерна.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«Целый ряд компаний — членов зерновой ассоциации обращаются с вопросом, что ("Укрзализныця" — УНИАН) не удовлетворяет их заявки в вагонах», - сообщил он, добавив, что по ряду других компаний заявки на поставку вагонов-зерновозов выполняются "Укрзализныцей" только на 30%.

Так, В.КЛИМЕНКО сослался на письмо компании «Нибулон» к УЗА, в котором говорится, что из-за невыполнения планов по подаче зерновозов "Укрзализныцей" в октябре-декабре 2011 г., работа большинства элеваторов приостановлена, срываются сроки выполнения договоров с сельхозпроизводителями, что приводит к убыткам предприятия. "...в октябре, ноябре и декабре по каким-то причине выдано вагонов порядка 45-46% от заявленных..." - процитировал президент УЗА письмо компании.

При этом он выразил недоумение, что, несмотря на то, что ряд компаний не получают вагоны для выполнения основных экспортных программ, "Укрзализныця" предоставляет некоторым компаниям приоритетное право на подачу зерновозов по дополнительным заявкам. «Кроме того, появился приказ №35, в котором говорится, что для выполнения государственной программы экспорта вагоны в первую очередь выделять компании «Хлеб Инвестбуд». Мы с удивлением это увидели, поскольку тут есть вопросы по законодательству, и у нас нет государственной программы экспорта», - отметил В.КЛИМЕНКО.

Старший юрист АО «Волков и Партнеры» Андрей ЗАБЛОЦКИЙ отметил, что в приказе №35 четко написано, что предоставляется преимущество в предоставлении зерновозов конкретной компании. «Такая ситуация противоречит как Конституции Украины, так и законодательству о защите экономической конкуренции. Такая ситуация фактически несет угрозу устранения с рынка других зернотрейдеров, поскольку компании теряют значительные средства, когда они не имеют возможности выполнить контракты, потому что не осуществляются перевозки и убытки могут достигать миллионов гривен», - сказал юрист.

«Мы бы хотели, чтобы все компании получали вагоны на равных условиях, это говорится в уставе железной дороге», - подчеркнул В.КЛИМЕНКО.

Он сообщил, что УЗА подготовила обращение к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с тем, чтобы на заседании Кабинета министров была рассмотрена ситуация с экспортом зерна с привлечением всех смежных министерств и ведомств «и с определением, что нужно сделать, чтобы украинский экспорт в этом году состоялся».

По словам президента УЗА, Украина в текущем сезоне не выполнит планы по экспорту зерна. «Я думаю, что при таком отношении, которое есть сегодня, если оно не изменится, нам уготована судьба в районе 2 млн. тонн в месяц, то есть 12 млн. тонн за полугодие, а если добавим что было, мы выйдем на 21 млн. тонн», - отметил он. - По прогнозу нужно 26 млн. тонн зерна вывезти, без масличных, а если с масличными — под 30 млн. тонн. И это при том, что 9 млн. тонн зерна - переходящие остатки. Если озимые поправятся, остатки в таком объеме будут не нужны и экспортировать нужно будет еще больше. Мы уже не выполним прогнозные планы по экспорту, это уже ясно». В.КЛИМЕНКО напомнил, что Украина потеряла первые 4 месяца экспорта из-за неправильных государственных решений — из-за отмены возврата НДС для экспортеров зерна и введения пошлин на его экспорт.

Он также сообщил, что ряд зернотрейдеров сейчас подсчитывают убытки из-за непредоставления вагонов-зерновозов для обращения в суд и также готовят обращение в Антимонопольный комитет Украины.

Агентство УНИАН обратилось в "Укрзализныцю" с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию, и там пообещали оперативно предоставить комментарий.