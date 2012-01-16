При экстрадиции бывшего главы "Элита-Центр" Украина нарушила евроконвенцию о выдаче правонарушителей – адвокаты

Киев. 16 января. УНИАН. Украина нарушила Европейскую конвенцию о выдаче правонарушителей, потребовав от Швейцарии экстрадиции бывшего главы группы компаний "Элита-Центр" Александра ВОЛКОНСКОГО-ШАХОВА по одним обвинениям, а позже предъявив ему другие обвинения без уведомления и получения на это согласия государства, в котором он был задержан.

Об этом адвокат А.ВОЛКОНСКОГО-ШАХОВА Владимир САПАЦИНСКИЙ и государственный адвокат Швейцарии по контролю над исполнениями судами Европейской конвенции об экстрадиции правонарушителей Рафаэль ЦИММЕРМАН заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Недавно мне сообщили, ШАХОВА стали судить по новым преступлениям, не согласовав это со Швейцарией. Однако, согласно Европейской конвенции, лицо, которое было выдано, не может быть осуждено за любые другие преступления, которые не значились до момента его выдачи. Я пришел к выводу, что была нарушена конвенция и что надо освобождать господина ШАХОВА", - заявил Р.ЦИММЕРМАН.

Он не исключил, что впредь Швейцария может отказывать Украине в выдаче лиц, нарушивших законы, и так же могут поступить власти других европейских стран.

В свою очередь, В.САПАЦИНСКИЙ объяснил, что при объявлении в международный розыск его подзащитный обвинялся в мошенничестве в особо крупных размерах, организации и руководстве организованной преступной группы. По словам адвоката, в дальнейшем эти обвинения были сняты и выдвинуты новые: мошенничество, подделка документов, отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

"Мы не решаем на пресс-конференции - виновен ШАХОВ или не виновен - это скажет суд. Но есть формализованная процедура, которую мы подписали с Европой. Если мы не спрашивали разрешения (об изменении обвинения - УНИАН), то мы обязаны его выпустить", - заявил В.САПАЦИНСКИЙ.

В свою очередь, адвокат другого фигуранта "дела "Элита-Центр" Игоря ЦЫГАНКА Вадим ЦЫГАНОК высказал мнение, что данное дело, если и имеет элементы реальных нарушений, то должно рассматриваться не в уголовном, а в хозяйственном суде.

"Мы считаем, что все это дело не носит криминального характера, оно может носить криминальный характер только в отношении тех чиновников, которые "замораживали" строительные площадки и не давали вести строительство. Да и то эти споры необходимо рассматривать в хозяйственных судах", - сказал В.ЦЫГАНОК.

Он также отметил, что "правоохранительные органы действовали не совсем компетентно: не найдя ШАХОВА-ВОЛКОНСКОГО, пытаясь прикрыть свою деятельность, они пытались "повесить" на ЦЫГАНКА все преступления... Хотя его связь с ШАХОВЫМ на самом деле была небольшой и не долгосрочной".

Вместе с тем адвокаты напомнили, что 17 и 20 января Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобы столичной прокуратуры на решения Печерского и Шевченковского судов столицы о направлении "дела "Элиты-Центр" на дополнительное расследование.

Как сообщал УНИАН, строительная афера "Элита-Центр" была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве.

16 марта 2009 года Шевченковский райсуд Киева приговорил одного из учредителей группы компаний "Элита-Центр" И.ЦЫГАНКА к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще один фигурант аферы "Элита-Центр" - гражданин ШЕСТАК - находится в розыске.

В марте 2011 года уголовное дело по обвинению организатора аферы "Элита-Центр" А.ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА) было направлено на дополнительное расследование.

В августе 2011 года Главное следственное управление МВД Украины завершило дополнительное расследование уголовного дела по обвинению А.ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА).

Обвиняемому, кроме мошеннического завладения средствами граждан - инвесторов указанной группы компаний, также инкриминируется злоупотребление служебным положением и легализация доходов, полученных преступным путем. В результате такой деятельности преступной группировки был нанесен вред 1 тыс. 693 гражданам. Убытки составляют более 383 млн. грн.