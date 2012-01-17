Законопроект “О высшем образовании” Яценюка-Оробец – “непонятный”, а предложения Мирошниченко будут учтены - Минобразования

Киев. 17 января. УНИАН. Законопроект “О высшем образовании” авторства лидера партии «Фронт », народного депутата от НУ-НС Арсения ЯЦЕНЮКА и члена «Фронта Змін», народного депутата от НУ-НС Леси ОРОБЕЦ – “непонятный”, а предложения законопроекта Представителя Президента в Верховной Раде, народного депутата Украины от Партии регионов Юрия МИРОШНИЧЕНКО будет учтены при принятии закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал директор департамента высшего образования Минобразования и науки, молодежи и спорта Украины Ярослав БОЛЮБАШ.

Он ометил, что согласно новому закону, который будет принят, планируется перейти к новой классификации учебных заведений: университет, академия, колледж и профессиональный колледж. Таким образом, по словам Я.БОЛЮБАША, будут установлены уровни образования в соответствии с европейскими требованиями: бакалавр, магистр, доктор философии.

“Специалисты”, которые получили свои дипломы раньше, будут приравнены к магистрам, а “кандидат наук” будет приравнен к доктору философии.

В то же время, будет сохранена степень “доктора наук” и подготовка “младших специалистов”. “Такое сегодня рабочее название, не исключено, что их можно назвать “младший бакалавр” – сказал Я.БОЛЮБАШ и добавил, что продолжаются дискуссии относительно целесообразности сохранения “младшего специалиста” в системе высшего образования.

Таким образом, профессиональные колледжи будут готовить только “младших специалистов”, 4-летний колледж – бакалавров, университеты и академии будут готовить бакалавров, магистров и докторов философии.

Я.БОЛЮБАШ также отметил, что около 120 нынешних институтов могут стать колледжами. “Они могут претендовать и готовить бакалавров”, – сказал он и отметил, что сейчас в Украине существует проблема количества высших учебных заведений. Именно поэтому, по его словам, целесообразным является перевод специализированных вузов под юрисдикцию Минобразования. “У нас на сегодняшний день 229 государственных и коммунальных высших учебных заведений”, – сказал он и отметил, что в странах с соответствующим Украине количеством населения количество вузов значительно меньше.

Я.БОЛЮБАШ сообщил, что экспертной рабочей группой Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины было учтено большинство позиций законопроекта “О высшем образовании” Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В то же время, по словам Я.БОЛЮБАША, законопроект авторства А.ЯЦЕНЮКА и Л.ОРОБЕЦ является “несистемным” с большим количеством “непонятного”.

В то же время, Я.БОЛЮБАШ выразил убеждение, что необходимо принять вариант законопроекта "О высшем образовании" министра образования и науки. “На сегодняшний день это наиболее совершенный законопроект, который учитывает виденье представителей сферы образования”, – отметил он.

“В проекте записано, что закон вводится с 1-го января 2013 года, а следовательно с 1-го сентября, фактически, для студента 2013 года”, – отметил Я.БОЛЮБАШ.

Как сообщал УНИАН, начальный вариант законопроекта "О высшем образовании", разработанный при непосредственном участии министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, был обнародован МОН в ноябре 2010 года.

Предложенные нормы закона вызвали массовые акции протеста студентов и критику академического сообщества.

В Верховной Раде зарегистрированы альтернативные правительственному (№ 9655) документы: проект 9655-1 предложен А.ЯЦЕНЮКОМ и Л.ОРОБЕЦ, а также проект 9655-2, автором которого является Ю.МИРОШНИЧЕНКО.