В марте состоится XVI церемония вручения премии «Человек года-2011».

Киев. 17 января. УНИАН. 24 марта в Национальном дворце искусств “Украина” в Киеве состоится шестнадцатая церемония вручения премии «Человек года-2011».

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН генеральный директор общенациональной программы «Человек года» Аркадий РАЙЦИН.

А.РАЙЦИН сообщил, что в 19 номинациях программы “Человек года-2011” были определены 57 лауреатов. Он сказал, что победители будут названы в марте на торжественной церемонии. По его словам, накануне вручения премии члены Высшего академического совета Программы путем тайного голосования определят обладателей титула «Человек года-2011» в каждой из номинаций. Телевизионная трансляция будет на Первом национальном телеканале, а прямую трансляцию в сети Интернет обеспечит компания “Лаки лайн” и «INTV”.

Член высшего академического совета Программы «Человек года-2011» Дмитрий ВЫДРИН сообщил, что в номинации “Региональный лидер года” лауреаты уже определены. По его словам, ими стали: председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ и председатель Волынской облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК.

Д.ВЫДРИН сообщил, что в номинации “Городской голова года” представлены мэр города Ялта Алексей БОЯРЧУК, городской председатель г. Дрогобыч Алексей РАДЗИЕВСКИЙ и городской председатель Полтавы Александр МАМАЙ.

В номинации “Промышленник года” лауреатами стали председатель правления ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» Виталий КАСИНОВ, генеральный директор ОАО “Запорожкокс” Муса МАГОМЕДОВ, генеральный директор ПАО “Центрэнерго” Александр ЧМЫРЕНКО.

В номинации “Предприниматель года” – генеральный директор ЗАО “Слободская строительная керамика” Игорь ДАЛИЧУК, генеральный директор СП “Основа-Солсиф” Юрий КАРПЕНКО, генеральный директор Девелоперской компании “Омокс” Алексей КУЛАГИН.

В номинации “Менеджер года” – генеральный директор компании “Украинская торговая гильдия” Вадим НЕПОСЕДОВ, директор ООО “Инкор-групп” Руслан ТАРПАН, директор ООО “ФРА-М” Сергей ХОДОС.

В номинации “Финансист года” - председатель правления ПАО “Банк “Киевская Русь” Виктор БРАТКО, генеральный директор ПАО “Платинум банк” Грег КРАСНОВ, председатель правления ЗАО КБ “Кредит-Днепр” Павел МАКАРОВ.

В номинации “Лидер страхового рынка года” - генеральный директор ПАО “СК “Первая” Наталия БЕЗБАХ, генеральный директор СК «Нафтагазстрах” Анатолий ЧУБИНСКИЙ, генеральный директор ЗАО “УАСК АСКА” Андрей ШУКАТКО.

В номинации “Лидер малого и среднего бизнеса” – президент компании “БРОТЕП” Михаил ГРИШУК, директор компании “Sixt» Вадим НЕСТЕРЧУК, генеральный директор компании “Ун моменто” Светлана ЮЛДАШЕВА.

В номинации “Национальная торговая марка года” лауреатами определены ТМ «Антонов», ТМ “Глобино”, ТМ “Садочок”.

В номинации “Инвестиция года” представлены - Инвестиционные проекты ООО “Агропрайм холдинг”, Инвестиционные проекты ТК “Велта”, Инвестиционные проекты АО “СКФ Украина”.

В номинации “Аграрий года” - генеральный директор ООО Украгроком” Анатолий КУЗЬМЕНКО, генеральный директор ООО “Нобл ресорсиз Украина” Иван МИРОШНИЧЕНКО, генеральный директор ООО “Вайтерра-Україна” Бьёрн ШТЕНДЕЛЬ.

В номинации “Журналист года в области электронных СМИ” – Павел КУЖЕЕВ с “5-го канала”, Светлана ЛЕОНТЬЕВА (телеканал “Первый национальный”), Елена ФРОЛЯК (ICTV).

В номинации “Интернет-медиа года” представлены - Интернет портал “UBR”, Интернет портал “Левый берег”, Интернет портал “РБК-Украина”.

В номинации “Газета года” – газета “Деловая столица”, газета “Комментарии”, газета “Сегодня”.

В номинации “Деятель искусства года” - кинорежиссер, обладатель “Золотой пальмовой ветви” Каннского фестиваля 2011 года Марина ВРОДА; ведущий украинский художник Анатолий КРИВОЛАП; солистка балета Национальной оперы Украины, победительница IV Международного конкурса артистов балета в Сеуле 2011 года Екатерина ХАНЮКОВА.

В номинации “Туристическая компания года” - компания «TEZ TOUR», компания «Артекс-94», компания «Реди-Рест».

В номинации “Лидер ресторанного бизнеса года” - сеть ресторанов “Дом вкуса”, сеть ресторанов “Мафия”, сеть ресторанов “Наша карта”.

В номинации “Спортсмен года” - чемпионка мира по легкой атлетике 2011 года Ольга САЛАДУХА, чемпионка мира по современному пятиборью 2011 года Виктория ТЕРЕЩУК, чемпион мира по боксу 2011 г. Александр УСИК.

В номинации “Меценат года” – директор частного музея “Дом иконы» Игорь ВОЗЯКОВ, основатель благотворительного фонда “Пивденный” Петр ПИСАРЧУК, основатель благотворительного фонда Петра Порошенко Петр ПОРОШЕНКО.

Также на пресс-конференции были объявлены обладатели международных и специальных премий программы «Человек года-2011». Члены Высшего академического совета общенациональной программы «Человек года» решили присудить Чрезвычайному и Полномочному Послу Греции в Украине Георгиосу ГЕОРГУНТЗОСУ международную премию в бласти дипломатии.

Специальная премия “За возрождение культурных контактов и духовное сближение народов” присуждена французской певице Патрисии КААС.

Присуждены международные премии в области культуры и искусства народному артисту России Вячеславу ДОБРЫНИНУ, заслуженной артистке России Наталии КОРОЛЁВОЙ. Также присуждена специальная премия “За самоотверженное служение людям, своей Отчизне и профессии” медицинскому центру “Кибер клиника Спиженко”.

Кроме того, дирекцией Программы “Человек года” принято решение продолжить традицию, которая была начата во время XV юбилейной церемонии, и вручить специальную премию “Звездное SOLO”- греческой певице Елене ПАПАРИЗУ, народному артисту России Дмитрию ХАРАТЬЯНУ, кавалер-баритону, доктору музыки, солисту ведущих оперных сцен Константину РИТТЕЛЬ-КОБЫЛЯНСКОМУ.

Главный спонсор Программы “Человек года” - Пиреус банк.