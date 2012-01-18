Эксперты считают позитивным объединение МВД и МЧС в процессе реформирования силовых структур

Киев. 18 января. УНИАН. Эксперты считают позитивным объединение функций Министерства внутренних дел и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в процессе реформирования силовых структур.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал председатель секретариата Украинского клуба Алексей УСАЧЁВ.

«Сейчас очень актуальным является вопрос реализации заявлений об объединении МВД и МЧС. Это будет способствовать позитиву, это пойдет на пользу. Во-первых, это будет более системно, а во-вторых, это соответствует мировому и европейскому опыту. Министерство внутренних дел должно отвечать не только за полицейскую функцию, на которой они сегодня делают ударение, но и за все внутренние дела в государстве», - сказал А.УСАЧЁВ.

В свою очередь директор социологической группы "Рейтинг" Алексей АНТИПОВИЧ подчеркнул, что реформирование правоохранительной системы должно быть подчинено двум главным задачам: преодолению коррупции и повышению эффективности работы. "Термин "реформа" воспринимается гражданами очень негативно. Другое дело - все признают, что реформы нужны Украине. И эти реформы должны быть направлены на уменьшение коррупции и увеличение эффективности действия того или другого государственного органа", - отметил он.

В соответствии с результатами социологического опроса "Правоохранительные органы Украины: доверие и оценки населения, проблемы внутренней безопасности и готовность к сотрудничеству", свыше 80% респондентов отмечают необходимость реформ в украинской милиции. В то же время около 30% опрошенных считают, что в Украине строится "полицейское государство", 36% граждан не согласны с таким утверждением и еще 34% респондентов не определилось со своим отношением.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с результатам социологического опроса, среди правоохранительных органов больше всего заслуживает доверия Служба безопасности Украины: 16% респондентов считают, что СБУ полностью заслуживает доверия, 25% - не совсем заслуживает и 26% - совершенно не заслуживает. Около 12% опрошенных считают, что полностью заслуживает доверия прокуратура, около 10% - милиция, налоговая и таможня. Милиции в целом доверяют больше, чем ГАИ.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос "Правоохранительные органы Украины: доверие и оценки населения, проблемы внутренней безопасности и готовность к сотрудничеству" с 16 по 24 декабря 2011 года во всех регионах Украины. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1%.