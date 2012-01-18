Объем капиталовложений в недвижимость по сделкам АН Park Lane и «Благовест» в 2011 г. вырос на 7% - до 604 млн. долл.

Киев. 18 января. УНИАН. Объем капитализации средств, инвестированных в недвижимость по сделкам, проведенным агентствами недвижимости Park Lane и «Благовест», в 2011 году вырос на 7,1% по сравнению с 2010 годом - до 604 млн. долл.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила генеральный директор АН «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА.

По информации единого аналитического центра агентств недвижимости, количество сделок купли-продажи и аренды недвижимости в 2011 году выросло на 36,8% по сравнению с 2010 годом - до 10 366 сделок, из них сделки купли-продажи составили 46%, по аренде - 54%.

По данным АН, доля жилья стоимостью до 100 тыс. долл., проданного в 2011 г., составила 49,5% от общего количества сделок, в категории 100-200 тыс. долл. - 23,6%, стоимостью 200-300 тыс. долл. - 4,4%.

И.ЛУХАНИНА отметила, что основной прирост количества сделок произошел за счет увеличения продаж в эконом-сегменте жилья.

«Однако следует отметить, что преимущественно это были объекты верхней границы эконом-сегмента, стоимость которых 80-100 тыс. долл.», - добавила она.

По данным генерального директора агентства недвижимости Park Lane Галины МЕЛЬНИКОВОЙ, уровень капиталовложений в сделки с элитной недвижимостью столицы в 2011 году снизился на 17,5% - до 126,3 млн. долл.

При этом доля элитной недвижимости (стоимостью свыше 300 тыс. долл.) в общем объеме сделок составила в прошлом году 4,6%. В структуре сделок в сегменте элитной недвижимости 84,2% заняли квартиры, 8,5% - загородные дома, 7,3% - коммерческие и нежилые помещения.

По данным агентств, в прошлом году количество сделок купли-продажи загородных домов увеличилось на 10%. Наибольшим спросом пользовались дома стоимостью до 100 тыс. долл. и свыше 300 тыс. долл. (по 37,5%), в категории 100-200 тыс. долл. - 5%, стоимостью 200-300 тыс. долл. - 20%.

И.ЛУХАНИНА также сообщила, что на рынке аренды недвижимости в 2011 году наибольшим спросом пользовались квартиры стоимостью до 1 тыс. долл./месяц (54,8% сделок), в категории 1-2 тыс. долл./месяц - 19,5%, 2-3 тыс. долл./месяц - 4,8%.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства.

Агентство недвижимости Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционируют 6 филиалов компании.