Риэлторы не прогнозируют повышение стоимости жилья в Киеве в первом полугодии

Киев. 18 января. УНИАН. В Киеве в первом полугодии 2012 года не ожидается повышение стоимости жилья.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказала генеральный директор АН «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА.

«Что касается объектов по купле-продаже, я не думаю, что будут какие-то особенные ценовые изменения. Увеличение сделок прогнозируем. Я думаю, что к концу года мы выйдем по увеличению сделок где-то на 21-23%, по росту капитализации на 12-14%», - сказала она.

И.ЛУХАНИНА отметила, что на рынке аренды жилья в ближайшие полгода не ожидается существенных ценовых колебаний.

«Возможно, к Евро-2012 мы увидим легкие ценовые изменения. Возможно, с точки зрения сдачи в аренду хозяева перестроятся с квартир, которые обычно сдаются помесячно, на посуточно. Что даст им возможность заработать, как минимум, в 2-2,5 раза больше, чем они зарабатывают при помесячной аренде», - добавила она.

Генеральный директор агентства недвижимости Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА также ожидает сохранение стоимости жилья на текущем уровне.

«Исключение могут составить определенные ценовые категории, которые будут являться максимально запрашиваемыми в 2012 году... Сейчас однозначно сложно сказать, какое это будет направление, но это точно не будет элитная недвижимость... Если и будут какие-то колебания цен, они будут очень незначительные, в диапазоне 2-3%, и в тех направлениях, которые будут иметь максимальный спрос», - сказала гендиректор АН Park Lane.

По итогам текущего года она ожидает увеличение общего количества сделок с недвижимостью на 8-12%.

Согласно оптимистическому сценарию развития, в 2012 году Г.МЕЛЬНИКОВА ожидает рост сделок в элитном сегменте до 6-7% от общего объема сделок на рынке недвижимости, а по пессимистическому сценарию - сохранение доли элитного сегмента на уровне 5%, а возможно, снижение до 4%.

Гендиректор АН Park Lane также прогнозирует в текущем году рост объема продаж в загородной недвижимости из-за инвестиционной привлекательности данных объектов.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства.

Агентство недвижимости Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционируют 6 филиалов компании.