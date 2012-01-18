Эксперты считают, что в 2012 году не стоит ожидать кардинальных изменений в украинской политике, - опрос

Киев. 18 января. УНИАН. В текущем году не стоит ожидать кардинальных изменений в украинской политике, но произойдет ревизия расстановки групп влияния в политической среде.

Такой вывод можно сделать по результатам опроса экспертов по вопросам политического процесса, проведенного Украинским независимым центром политических исследований, которые были обнародованы сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил эксперт проекта УНЦПИ по оценке политических рисков Игорь НЕМЧИНОВ, опрос был проведен с 10 по 16 января текущего года среди 23 экспертов, как государственных, так и негосударственных общественных организаций.

По его словам, большинство экспертов высказало мнение относительно недостаточности деятельности власти для утверждения прав и свобод человека в Украине. “По мнению экспертов, действия власти противоречат такой задаче в направлении обеспечения свободы выражения взглядов - 48% и обеспечения свободы мирных собраний - 52%”, - сказал он. Проблемными, по словам И.НЕМЧИНОВА, признаны обеспечения права на справедливое и беспристрастное судопроизводство и защиту прав собственности. Результаты опроса, отметил он, также показали, что в сфере социальной политики 100% респондентов указали на отсутствие деятельности власти в реформировании системы медицинских услуг и ЖКХ. При этом, добавил И.НЕМЧИНОВ, реформу пенсионного обеспечения эксперты оценивают как несовершенную - 22% не готовы назвать ее направленной на совершенствование системы пенсионного обеспечения, а почти 40% негативно оценили проекты решений власти в этой сфере.

Кроме того, по его словам, эксперты не увидели усилий власти в превращении “силовых” структур в “правовые”, в частности 39% опрошенных отметили, что власть не заинтересована в такого рода реформировании. И.НЕМЧИНОВ также добавил, что 61% респондентов не увидели действий по переходу армии к статусу профессиональных ВСУ. Он также отметил, что 43% хотели бы видеть более высокий уровень активности власти в деле децентрализации управления и развития местного самоуправления.

В свою очередь руководитель политических программ УНЦПИ Светлана КОНОНЧУК подчеркнула, что общее мнение экспертов заключается в необходимости предоставить процессу разработки и принятия государственных решений более высокий уровень публичности. “На сегодняшний день центрами выработки политических решений, соответственно, и политического влияния, остаются Президент и круг его ближайших советников”, - сказала она, добавив, что такого мнения придерживаются 91% респондентов. Кроме того, отметила С.КОНОНЧУК, 56% опрошенных считают, что сохраняется существенное влияние на выработку решений со стороны непубличных кругов, и значительное количество опрошенных отмечает недостаточность политической автономии правительства. “Кроме того, эксперты склонны утверждать, что 2012 год остается годом сохранения персонального политического влияния Президента Виктора ЯНУКОВИЧА”, - сказала С.КОНОНЧУК. По ее словам, 75% респондентов указали, что его политическая позиция будет мощно влиять на расстановку групп влияния и выработку предложений по развитию государства.