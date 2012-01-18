Мониторинг трех областей выявил нарушения в организации процесса госзакупок в сфере образования

Киев. 18 января. УНИАН. В Ривненской, Херсонской и Черниговской областях выявлены нарушения в организации процесса во время закупки товаров и услуг для отрасли "Образование" на протяжении 2011 года.

Об этом свидетельствуют результаты мониторингов тендерных комитетов главных распорядителей бюджетных средств в просветительской сфере, в процессе планирования и осуществления ими процедур по приобретению товаров, работ и услуг за бюджетные средства Центра политических студий и аналитики, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Объектом мониторинга стали деятельность тендерных комитетов городских исполкомов и тендерных комитетов районных государственных администраций в Ривненской, Херсонской, Черниговской областях.

"Проект является очень актуальным. В частности, на одном из последних совещаний в Кабинете министров Украины 7 декабря 2011 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал, что в учебные заведения Винницкой, Ровенской, Киевской областей продукты питания поставляются с наценкой в 45-60% стоимости", - отметил директор Центра политических студий и аналитики Виктор ТАРАН.

Он подчеркнул, что общественные аудиторы, работавшие в проекте, сравнивали цены на продукты питания, зафиксированные в тендерных соглашениях, со среднестатистическими ценами на эти продукты по области, изучали, сколько стоили ремонтные работы в заведениях образования, знакомились с годовым планом закупок на 2011 год, выясняли наличие его публикации в СМИ, наличие запросов реципиентов о необходимости предоставления им товаров, работ и услуг, состав тендерных комитетов, участников и победителей торгов и другую информацию, на основании которой можно было провести анализ деятельности тендерных комитетов.

В этих трех областях - Черниговской, Ривненской и Херсонской - были зафиксированы типичные недостатки организации процесса государственных закупок и системные нарушения. В частности, это касается занижения ценового предложения на отдельные группы товаров и услуг с целью выигрыша тендера, с дальнейшими поставками продуктов и услуг низкого качества; закупки отдельных (сезонных) товаров по завышенным ценам, что приводит к неэффективному использованию бюджетных средств; занижение ценового предложения с целью избежания проведения тендеров.

Кроме того, в ходе мониторинга выявлено отсутствие в доступной форме информации об организации торгов (годовой план закупок, объявление о проведении торгов); в некоторых случаях тендерные комитеты возглавляют начальники управлений образования.

Среди основных выводов, которые можно сделать по результатам исследования, организаторы проекта выделяют несовершенство тендерного законодательства, что являются основной причиной потенциальных злоупотреблений; сложность тендерных процедур приводит к тому, что поставщики товаров и услуг не принимают участия в конкурсах, что приводит к отсутствию конкуренции; принцип закупки наиболее дешевых (наиболее экономически выгодных по закону "Об осуществлении государственных закупок) товаров не является правильным, когда речь идет о питании детей в школах. В таких случаях не учитывается качество товара, что может нанести прямой вред здоровью детей.

По результатам проведенного мониторинга региональный координатор Владимир ЗИЛЬ во время пресс-конференции констатировал, что в Ривне под давлением общественности и при наличии политической воли местной власти состав тендерного комитета Ривненского горисполкома был отправлен в отставку. Региональный координатор в Чернигове Сергей СЕМЕНЕНКО отметил, что выявленные способы избежания проведения торгов - ценовые предложения на определенные виды товаров - устанавливаются на уровне 99950 грн. Как отметила медиа-координатор проекта Ольга БУДНИК, в Херсоне выявлены случаи отсеивания участников тендерных закупок по непрозрачным критериям, в результате - областным отделением Антимонопольного комитета запланирована проверка всех отделов и управлений образования Херсонской области.

В проведении мониторинга принимала участие народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ. В частности, она направляла депутатские запросы в органы власти и правоохранительные органы. Она сообщила, что по результатам проекта были направлены депутатские обращения в прокуратуру, по которым, в частности в Ривненской области, возбуждены уголовные дела.

Мониторинг осуществлялся в рамках проекта «Создания методики, которая позволит общественности анализировать деятельность тендерных комитетов в просветительской сфере». Проект реализует "Центр политических студий и аналитики" при поддержке Международного фонда "Возрождение".