Шестнадцатая общенациональная программа «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2011»

Этой весной всех, причастных к созданию общенациональной программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА" (официальный сайт - www.ludinaroku.com.ua), ее неизменных друзей и поклонников ждет двойной праздник. Во-первых, это торжественное действо чествования победителей и обладателей титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2011», которое, как всегда состоится в Национальном дворце искусств «Украина». А во-вторых, мы отмечаем совершеннолетие программы, которая первой открыла украинскому обществу источник его неиссякаемого кадрового, интеллектуального, духовного потенциала, и вот уже шестнадцать лет успешно несет эту благородную миссию.

Позади полтора десятилетия поиска и совершенствования, приобретения опыта и уверенности, что такой широкомасштабный проект имеет право на существование, и в дальнейшем будет востребован обществом. Ведь в его основу заложены четкая и конкретная идея, извечные общенациональные ценности и, конечно же, максимальная объективность. Именно на таких принципах, установленных с самого начала, вот уже 16 лет существует и развивается проект «ЧЕЛОВЕК ГОДА».

Идея его проста и одновременно общественно-значима: возвести на пьедестал национального признания достойнейших, сделать достоянием общественности их действительно величественные государственные, профессиональные, творческие достижения.

С каждым новым этапом развития проекта программа «ЧЕЛОВЕК ГОДА» приобретает новые черты и направлений, содержательного духовного и интеллектуального наполнения. Как и сама жизнь. Ведь программа, по определению, является самым чувствительным реагентом на изменения в общественной жизни, на вызовы и требования современности.

Итак, пора совершеннолетия! Время расцвета и радостных надежд, веры в будущее и амбициозных замыслов. И огромной ответственности - за дело, которое мы делаем, и позитивное восприятие его результатов в обществе.

Генеральная дирекция общенациональной программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА" сообщает средствам массовой информации - 17 января 2012 подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2011 год, и доводит до сведения общественности имена лучших представителей украинской элиты, которые за свои профессиональные достижения в 2011 году определены лауреатами Шестнадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2011» в 19 профессиональных номинациях программы.

Программа предусматривает присуждение титула "ЧЕЛОВЕК ГОДА" наиболее выдающимся личностям Украины, достигшим значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности.

Накануне торжественной церемонии вручения премии Шестнадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2011» члены Высшего академического совета программы путем тайного голосования определят обладателей титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2011» (по одному из трех лауреатов в 19 номинациях программы).

Торжественная церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2011» состоится 24 марта 2012 в 15.00 в Национальном Дворце искусств «УКРАИНА».

Главный спонсор программы - ПИРЕУС БАНК. Надежный с 1916 года.

Телевизионная трансляция Торжественной церемонии состоится в эфире Первого национального телеканала.

Прямую трансляцию в сети Internet обеспечивают компании «ЛАКИ ЛАЙН» и «INTV».

Определены лауреаты Шестнадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2011»

Имена лауреатов подаются в алфавитном порядке:

Региональный лидер года

ВЫШИВАНЮК Михаил - председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации

ВИЛКУЛ Александр - председатель Днепропетровской облгосадминистрации

КЛИМЧУК Борис - председатель Волынской облгосадминистрации

Мэр года

БОЯРЧУК Алексей - мэр г. Ялта

РАДЗИЕВСКИЙ Алексей - мэр г. Дрогобыч

МАМАЙ Александр - мэр г. Полтава

Промышленник года

КАСИНОВ Виталий - председатель Правления ОАО «Стахановский вагоностроительный завод»

МАГОМЕДОВ Муса - генеральный директор ОАО «Запорожкокс»

ЧМИРЕНКО Александр - генеральный директор ОАО «Центрэнерго»

Предприниматель года

ДАЛИЧУК Игорь - генеральный директор ЗАО «Слобожанская строительная керамика»

КАРПЕНКО Юрий - генеральный директор СП «ОСНОВА-СОЛСИФ»

КУЛАГИН Алексей - генеральный директор девелоперской компании «ОМОКС».

Менеджер года

НЕПОСЕДОВ Вадим - генеральный директор компании «Украинская торговая гильдия»

ТАРПАН Руслан - директор ООО «ИНКОР-ГРУПП»

ХОДОС Сергей - директор ООО «ФРА-М»

Финансист года

БРАТКО Виктор - председатель Правления ЗАО «Банк« Киевская Русь»

КРАСНОВ Грег - генеральный директор ПАО «Платинум Банк»

МАКАРОВ Павел - председатель Правления ЗАО КБ «Кредит-Днепр»

Лидер страхового рынка года

БЕЗБАХ Наталья - генеральный директор ЗАО «СК «Первая»

ЧУБИНСКИЙ Анатолий - генеральный директор СК «Нафтогазстрах»

ШУКАТКО Андрей - генеральный директор ЗАО «УАСК АСКА»

Лидер малого и среднего бизнеса года

ГРИШУК Михаил - президент компании «БРОТЕП»

НЕСТЕРЧУК Вадим - директор компании «SIXT»

ЮЛДАШЕВА Светлана - генеральный директор компании «Ун Моменто»

Национальная торговая марка года

ТМ «Антонов»

ТМ «Глобино»

ТМ «Садочок»

Инвестиция года

Инвестиционные проекты ОАО «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ»

Инвестиционные проекты ТК «ВЕЛТА»

Инвестиционные проекты АО «СКФ Украина»

Аграрий года

КУЗЬМЕНКО Анатолий - генеральный директор ООО «Украгроком»

МИРОШНИЧЕНКО Иван - генеральный директор ООО «НОБЛ Ресорсиз Украина»

ШТЕНДЕЛЬ Бёрн - генеральный директор ООО «ВАЙТЕРРА-УКРАИНА»

Журналист года в отрасли электронных СМИ

КУЖЕЕВ Павел - «5 канал»

ЛЕОНТЬЕВА Светлана - телеканал «Первый Национальный»

ФРОЛЯК Елена - телеканал ICTV

Интернет-медиа года

Интернет портал «UBR»

Интернет портал «Левый берег»

Интернет портал «РБК - Украина»

Газета года

Газета «Деловая столица»

Газета «Комментарии»

Газета «Сегодня»

Художник года

ВРОДА Марина - кинорежиссер, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2011г.

КРИВОЛАП Анатолий - ведущий украинский художник

ХАНЮКОВА Екатерина - солистка балета Национальной оперы Украины, победительница IV Международного конкурса артистов балета в Сеуле 2011

Туристическая компания года

Туристическая компания «TEZ TOUR»

Туристическая компания «АРТЕКС-94»

Туристическая компания «РЕДИ-РЕСТ»

Лидер ресторанного бизнеса года

Сеть ресторанов «Дом вкуса»

Сеть ресторанов «Мафия»

Сеть ресторанов «Наша карта»

Спортсмен года

САЛАДУХА Ольга - чемпионка мира по легкой атлетике 2011

ТЕРЕЩУК Виктория - чемпионка мира по современному пятиборью 2011

УСИК Александр - чемпион мира по боксу 2011

Меценат года

ВОЗЯКОВ Игорь - директор частного музея «Дом иконы»

ПИСАРЧУК Петр - основатель Благотворительного фонда «Южный»

ПОРОШЕНКО Петр - основатель Благотворительного фонда Петра Порошенко

Утверждены обладатели международных и специальных премий «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2011»

Обладателями международных и специальных премий Высшего академического совета общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2011» определены:

Георгиос ГЕОРГУНТЗОС - Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в Украине - международная премия в области дипломатии;

Патрисия КААС - популярная французская певица - Специальная международная премия «За возрождение культурных контактов и духовное сближение народов»;

Вячеслав ДОБРЫНИН - Народный артист России - международная премия в области культуры и искусства;

Наталья КОРОЛЕВА - Заслуженная артистка России - международная премия в области культуры и искусства;

Медицинский центр «Кибер Клиника Спиженко» - специальная премия «За самоотверженное служение людям, своему Отечеству и профессии».

Кроме того, дирекцией программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» принято решение продолжить начатую во время XV юбилейной церемонии традицию и вручить специальную премию «Звездное SOLO» следующим всемирно и популярным исполнителям:

Елене ПАПАРИЗУ - популярной греческой певице, победительнице международного песенного конкурса «Евровидение-2005»;

Дмитрию ХАРАТЬЯНУ - Народному артисту России;

Константину РИТТЕЛЬ-КОБЫЛЯНСКОМУ - кавалер-баритону, доктору музыки, солисту ведущих оперных сцен.

Международные премии за 2011 год будут вручены их обладателям во время проведения торжественной церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2011», которая состоится 24 марта 2012 года в Национальном Дворце искусств «Украина» г. Киев.

С полным перечнем лауреатов Шестнадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2011» также можно ознакомиться на сайте - www.ludinaroku.com.ua. С помощью обновленного сайта можно следить за всеми новостями, самыми яркими событиями развития проекта и его славной истории.

