Движение “Честно” обратится к депутатам ВР относительно предоставления ими копий деклараций о доходах и расходах

Киев. 19 января, УНИАН. Общественные организации, которые вошли в Общественное движение “Честно”, направят народным депутатам Украины обращения относительно предоставления ими копий деклараций, которые они подали по месту работы.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН эксперт по политико-правовым вопросам Денис КОВРИЖЕНКО.

Он отметил, что такие обращения будут разосланы 1 апреля, потому что «этот срок определяется антикоррупционным законодательством». (УНИАН: согласно законодательству, чиновники должны подавать ежегодно до 1 апреля по месту работы декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год).

“Если они (депутаты) на протяжении месяца оставляют такие ходатайства без реагирования, то, соответственно, считается, что финансовая прозрачность такого депутата является недостаточной”, - подчеркнул Д.КОВРИЖЕНКО.

В свою очередь председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО отметил, что Общественное движение “Честно”, которое создано в декабре 2011 года с тем, чтобы сделать “нашу власть, следующий парламент честнее, ответственнее, профессиональнее и лучше”, наработало 6 критериев добропорядочности кандидатов и депутатов: отсутствие фактов нарушения прав и свобод человека, неизменность политической позиции в соответствии с волеизъявлением избирателей, непричастность к коррупционным действиям, прозрачность задекларированных доходов и имущества и их соответствие образу жизни, личное голосование в парламенте, участие в заседании парламента и работе комитетов.

По его словам, именно предоставление народными депутатами, которые в большинстве своем будут баллотироваться в следующий парламент, информации относительно их доходов, будет одним из критериев их открытости избирателям.

А.ЧЕРНЕНКО подчеркнул, что уже с сегодняшнего дня начинается оценивание политиков на соответствие этими 6 критериям. Он подчеркнул, что все это начинается сейчас, когда только формируются списки политических партий и определяются кандидаты от них на мажоритарных округах, чтобы “потом не было поздно”.

По его словам, “уже сейчас понятно, что большинство народных депутатов Украины будут баллотироваться в народные депутаты на выборах 2012 года”. Он подчеркнул, что показывать нужно избирателям уже сегодня, как эти депутаты работали, “чтобы не махать кулаками после боя, когда уже будут утверждены эти закрытые списки партий”.

“Мы уже сегодня начинаем мониторинг и исследование деятельности 450 действующих народных депутатов Украины”, - подчеркнул председатель правления КИУ.

А.ЧЕРНЕНКО также отметил, что будет обращение к политическим силам с тем, чтобы когда будут формироваться списки, они учитывали и мнение и оценку общественности о кандидатах, которых они хотят выдвинуть. “Поэтому мы хотим еще на этапе формирования списков и выдвижения кандидатов от партий в мажоритарных округах партиям сказать, кто достоин, а кто нет идти во власть”, - подчеркнул он.

По его словам, “уже сейчас много обвинений в отношении нас, что, мол, создаются «черные списки», что, возможно, нас используют в качестве инструмента в политической борьбе”. “Никоим образом. Об этом не может быть и речи”, - подчеркнул А.ЧЕРНЕНКО. При этом добавив: “Мы лишь подсказываем избирателю, что тот политик говорил одно, а делал другое, а тот политик - не появился за все сессии этого созыва ни разу или два раза, а избиратель пусть сам думает – достоин кандидат или нет”. По его словам, “мы никому ничего не навязываем, а информируем и подсказываем”.

Д.КОВРИЖЕНКО добавил, что кандидаты в депутаты, которые не были в Верховной Раде, будут оцениваться по трем критериям - отсутствие фактов нарушений прав и свобод человека, на причастность к коррупционным действиям и прозрачность декларирования доходов и имущества и их соответствие образу жизни.

Директор фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА подчеркнула, что опрос в декабре 2011 года показал, что все эти критерии добропорядочности кандидатов и депутатов оказались важными для населения. По ее словам, для избирателей очень важно знать, был ли причастен конкретный депутат к коррупционным действиям. Она добавила, что людей в первую очередь интересуют пенсии, зарплаты, а уже на втором месте вопросы коррупции, потому что “люди понимают, что страну душит коррупция”. Она отметила, что будут списки нынешних народных депутатов, где будет показано, подана ли ими декларация о доходах.

“Если такая декларация не представлена общественности, то уже есть определенные подозрения”, - сказала она.

И.БЕКЕШКИНА отметила, что все эти критерии важны для избирателей как на Западе, так и на Востоке Украины. Она подчеркнула, что политическим силам не нужно выдвигать тех кандидатов, которые ее могут скомпрометировать.

Со своей стороны председатель правления “Интерньюз-Украина” Константин КВУРТ отметил, что одна из задач движения “Честно” сделать так, “чтобы общество и журналисты, в первую очередь, могли получить эту информацию”. По его словам, через две недели будет запущен информационный ресурс www.chesno.org, где будет вся информация о кандидатах в народные депутаты Украины в соответствии с 6 критериями.

Он признает, что ситуация в СМИ перед выборами осложнится, потому что власть будет пытаться не давать возможности широко освещать события, особенно относительно своих негативных действий. Обращаясь к журналистам, он сказал: “Не можете показывать эту информацию (речь идет о телевидении - УНИАН), рассказывайте в газетах, не можете писать в газетах - пишите на заборах, не можете писать на заборах - говорите просто с людьми, и хоть таким способом мы сможем помочь украинским гражданам сделать более сознательный выбор”.