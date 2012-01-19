Почти четверть украинцев считают, что выборы-2012 будут менее честными и прозрачными, чем предыдущие - опрос

Киев. 19 января, УНИАН. 23,1% украинцев считают, что парламентские выборы 2012 года будут менее честными и прозрачными по сравнению с выборами 2007 года.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис”, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

50,8% украинцев считают, что нынешние выборы в Верховную Раду будут такими же, как были парламентские выборы 2007 года. 14.5% отмечают, что “эти выборы будут более честными и прозрачными”. Затруднились ответить 11.5% опрошенных.

Директор фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА напомнила, что Общественное движение “Честно”, созданное в декабре 2011 года, выработало 6 критериев добропорядочности кандидатов и депутатов: отсутствие фактов нарушения прав и свобод человека, неизменность политической позиции в соответствии с волеизъявлением избирателей, непричастность к коррупционным действиям, прозрачность задекларированных доходов и имущества и их соответствие образу жизни, личное голосование в парламенте, участие в заседаниях парламента и работе комитетов. По ее словам, результаты опроса показали, что все критерии, выделенные общественных движением «Честно» для оценки депутатов и кандидатов в депутаты, признаны общественным мнением важными: причастность к коррупционным действиям (важно – для 80%, не важно – для 13%), обнародование декларации о доходах и имуществе (важно – для 71%, не важно – для 21%), соответствии образа жизни депутата заявленной декларации о доходах (важно – для 74%, не важно – для 18%), препятствование работе журналистов (важно – для 61%, не важно – для 27%), личное голосование депутата в ВР (важно – для 66%, не важно – для 22%), посещение депутатами заседаний ВР (важно – для 72%, не важно – для 16%).

Важность выделенных критериев оценки кандидатов в депутаты зависит от готовности принимать участие в выборах: наибольшее значение этим критериям придают те, кто обязательно собирается идти на выборы, меньше всего те, кто на выборы не собирается вообще.

И.БЕКЕШКИНА сообщила, что, в то же время, значимость предложенных критериев оценки кандидатов в депутаты являются высокой для избирателей всех политических сил: критерий переходов депутата из одной фракции в другую является очень и достаточно важным для 80% избирателей партии «Батьківщина» (не очень важный и совсем не важный для 17%), 65% избирателей КПУ (не очень важный и не важный для 25%), 60% избирателей Партии регионов (не очень важный и не важный для 35%), 71% избирателей партии «УДАР» (не очень важный и не важный для 21%), 72% партии «Фронт Змін» (не очень важный и не важный для 25%).

В то же время критерий причастности или непричастности кандидата к коррупционным действиям является очень и достаточно важным для 88% избирателей партии «Батьківщина» (не очень важный и совсем не важный для 8%), 85% избирателей КПУ (не очень важный и не важный для 8%), 78% Партии регионов (не очень важный и не важный для 15%), 78% избирателей партии «УДАР» (не очень важный и не важный для 16%), 79% партии «Фронт Змін» (не очень важный и не важный для 11%).

В соответствии с результатами опроса, критерий обнародования или не обнародования кандидатом своей декларации о доходах и имуществе является очень и достаточно важным для 80% избирателей партии «Батьківщина» (не очень важный и совсем не важный для 17%), 80% избирателей КПУ (не очень важный и не важный для 14%), 72% избирателей Партии регионов (не очень важный и не важный для 22%), 67% избирателей партии «УДАР» (не очень важный и не важный для 25%), 79% партии «Фронт Змін» (не очень важный и не важный для 17%).

Критерий соответствия или несоответствия образа жизни кандидата заявленной декларации о доходах является очень и достаточно важным для 77% избирателей партии «Батьківщина» (не очень важный и совсем не важный для 19%), 88% избирателей КПУ (не очень важный и не важный для 9%), 78% избирателей Партии регионов (не очень важный и не важный для 15%), 70% избирателей партии «УДАР» (не очень важный и не важный для 20%), 69% партии «Фронт Змін» (не очень важный и не важный для 19%).

Согласно данным опроса, критерий препятствования кандидата работе журналистов является очень и достаточно важным для 70% избирателей партии «Батьківщина» (не очень важный и совсем не важный для 12%), 63% избирателей КПУ (не очень важный и не важный для 21%), 62% избирателей Партии регионов (не очень важный и не важный для 20%), 63% избирателей партии «УДАР» (не очень важный и не важный для 20%), 73% партии «Фронт Змін» (не очень важный и не важный для 12%).

По результатам опроса критерий личного голосования депутата в Верховной Раде является очень и достаточно важным для 79% избирателей партии «Батьківщина» (не очень важный и совсем не важный для 17%), 76% избирателей КПУ (не очень важный и не важный для 13%), 70% избирателей Партии регионов (не очень важный и не важный для 20%), 65% избирателей партии «УДАР» (не очень важный и не важный для 25%), 74% партии «Фронт Змін» (не очень важный и не важный для 22%).

Критерий посещения депутатом заседаний Верховной Рады является очень и достаточно важным для 84% избирателей партии «Батьківщина» (не очень важный и совсем не важный для 10%), 78% избирателей КПУ (не очень важный и не важный для 11%), 78% избирателей Партии регионов (не очень важный и не важный для 13%), 78% избирателей партии «УДАР» (не очень важный и не важный для 11%), 83% партии «Фронт Змін» (не очень важный и не важный для 15%).

Для тех граждан, которые собираются принимать участие в выборах, но еще не определились, за какую партию проголосовать, наиболее существенным среди предложенных критериев является, в первую очередь, причастность или непричастность кандидата к коррупционным действиям (важный и очень важный для 74%, не очень важный и не важный для 15%), далее по мере значимости идут: критерий соответствия или несоответствия образа жизни кандидата заявленной декларации о доходах (важный и очень важный для 69%, не очень важный и не важный для 19%), обнародование или не обнародование кандидатом своей декларации о доходах и имуществе (важно и очень важно для 63%, не очень важно и не важно для 23%), личное посещение заседаний Верховной Рады (важно и очень важно для 60%, не очень важный и не важный для 21%), личное голосование депутата в Верховной Раде (важно и очень важно для 53%, не очень важно и не важно для 26%), препятствование работе журналистов (важно и очень важно для 50%, не очень важно и не важно для 20), переходы депутата из одной фракции в другую (важно и очень важно для 46%, не очень важно и не важный для 30%).

Опрос был проведен 17-28 декабря 2011 года. Методом интервью опрошено 2012 респондентов по выборке, представляющей взрослое население Украины в возрасте старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, уровень образования, регион и тип проживания. Статистическая погрешность выборки не превышает 2.2%.

Опрос профинансирован по проекту UNITER.