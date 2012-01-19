Организации, которые были инициаторами протестов против политики Януковича, образовали гражданскую коалицию

Киев. 19 января. УНИАН. Организации, которые были инициаторами основных протестов против политики Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, образовали гражданскую коалицию для проведения в Украине честных парламентских выборов осенью этого года.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «План действий по предотвращению фальсификации волеизъявления граждан в ходе парламентских выборов 2012 года» координатор гражданского движения «Общее дело» Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, пока коалиция получила условное название «Соборность во имя свободы».

«Мы подчеркиваем, что мы все очень разные, у нас могут быть разные политические симпатии, но мы понимаем, что сегодня мы стоим перед вызовом защиты честных и демократических выборов. Мы все объединились, чтобы провести выборы честно и защитить их результаты», - сказал он.

А.ДАНИЛЮК сообщил, что на сегодняшний день около 40 общественных организаций поддержали образование коалиции гражданского общества. Это, в частности, общественная инициатива «Защитим древний Киев», Украинский союз ветеранов Афганистана, Украинская ветеранская организация, Всеукраинский союз чернобыльцев «Ликвидатор», профсоюз студентов, аспирантов и молодых специалистов «Монолит».

По словам А.ДАНИЛЮКА, участники коалиции выработали соответствующую стратегию. Фактически, сегодня началось формирование координаторов на местах, которые должны осуществлять наблюдение пока что за нарушением демократических принципов ведения выборов.

«Сегодня, когда мы фиксируем случаи подкупа или использования административного ресурса, очень часто мы не можем привлечь виновных к ответственности, поскольку де-факто избирательного процесса нет. Однако мы считаем, что это та информация, о которой нужно информировать как широкую общественность в Украине, так и международных наблюдателей», - сказал он.

По словам А.ДАНИЛЮКА, за мажоритарными округами будут закреплены люди, которые будут собирать информацию о нарушениях избирательного законодательства и демократических принципов ведения выборов и передавать ее на единый информационный центр. Эта информация будет распространяться, в частности, через еженедельный, а позже ежедневный дайджест.

Кроме того, будут образованы локальные координационные штабы, которые будут закреплены за населенными пунктами, не имеющими отдельного округа, прежде всего, речь идет о сельской местности.

«Наша задача - довести количество волонтеров до того, чтобы в каждом населенном пункте Украины был один волонтер, который осуществляет текущий контроль над процессами в населенном пункте, связанными с избирательной кампанией 2012 года», - сказал А.ДАНИЛЮК.

Он также сообщил, что сформирована «база контактов» из около 100 тысяч человек, которые приобщались к антиправительственным протестам в последние годы. «Это наш ядерный актив, из которого мы путем селекции и выберем первый эшелон для заполнения нашей сети», - добавил А.ДАНИЛЮК.

По его словам, ближе к выборам планируется запустить мобилизационную кампанию для привлечения каждого гражданина, который хочет защитить выборы на своем участке.

Участники коалиции также рассчитывают на сотрудничество с кандидатами в народные депутаты Украины.

«Мы разработали меморандум о честных выборах, мы будем обращаться к каждому кандидату в депутаты и к каждой политической силе, которая будет принимать участие в выборах, с просьбой этот меморандум подписать. В меморандуме речь пойдет о недопустимости нарушения украинского законодательства во время проведения выборов и использования грязных технологий, направленных на искажение результатов выборов», - сказал А.ДАНИЛЮК.

По его словам, участники коалиции отмечают, что Президент В.ЯНУКОВИЧ как гарант Конституции несет персональную ответственность за проведение честных выборов.

«Поэтому сейчас мы начинаем собирать подписи под обращением к нему от наиболее авторитетных представителей украинского общества с требованием публично взять на себя ответственность за честность избирательного процесса и пообещать, что в случае, если выборы не будут честными, ЯНУКОВИЧ сложит с себя президентские полномочия и подаст в отставку», - сказал А.ДАНИЛЮК.