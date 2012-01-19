В Киеве первый Молодежный центр в рамках всеукраинского соцпроекта планируют открыть в марте в Святошинском районе

Киев. 19 января. УНИАН. В Киеве первый Молодежный центр в рамках всеукраинского социального проекта планируют открыть в марте в Святошинском районе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель проекта Вячеслав НЕЗДЫМОВСКИЙ.

По его словам, Молодежный центр – это всеукраинский социальный проект, целью которого является популяризация здорового образа жизни, предоставление консультаций молодежи по наиболее проблемным вопросам, обучение, помощь в профориентации.

Деятельность центра будет направлена на проведение спортивных соревнований, «талант-конкурсов», получение новых знаний, усвоение профессиональных умений и навыков путем стажировки/практики в бизнес- и госструктурах, психологическую и юридическую помощь, подготовку волонтеров для незащищенных слоев населения и людей с ограниченными возможностями.

Также Молодежный центр будет готовить волонтеров для помощи государственным органам в реализации масштабных проектов (Евро-2012). В частности, В.НЕЗДЫМОВСКИЙ сообщил, что предусмотрено организовать в Святошинском районе дополнительные фан-зоны.

По информации В.НЕЗДЫМОВСКОГО, проект готовился на протяжении последних двух лет, и был поддержан в Министерстве семьи, молодежи и спорта.

“В 2009-2010 годах я входил в состав сборной Украины, много объездил. В Европе такие центры – это обычная вещь. Они занимаются полностью поддержкой молодежи и спорта и сотрудничают с государственными институтами. Поэтому у нас возникла такая идея совместно с заместителями министров - на то время Анатолием ДОМАШЕНКО и Светланой ТОЛСТОУХОВОЙ”, - рассказал руководитель проекта.

По его словам, к финансированию деятельности центра будут привлечены 10 крупных предприятий Святошинского района, а также компания, которую возглавляет он сам.

“Ни одной копейки из госбюджета мы не возьмем на Молодежный центр”, - заверил руководитель проекта, отметив, что это будет “как координационный центр между властью и людьми”, потому что работники центра будут обращаться к власти и будут вести соответствующие переговоры.

Как добавил В.НЕЗДЫМОВСКИЙ, в работе центра будет и решение вопросов жилищно-коммунальной направленности, например, освещение домов, ремонт подъездов, лифтов и тому подобное.

Развитие проекта планируется в несколько этапов: открытие центра (март); развитие и становление основных сфер деятельности (март – сентябрь); открытие филиалов центра (сентябрь-март).

В.НЕЗДЫМОВСКИЙ сообщил, что уже сейчас работает интернет-портал проекта http://molodcentr.com.ua, где можно ознакомиться с базовыми направлениями работы центра.

Под размещение центра выделено помещение в кинотеатре «Лейпциг» площадью 100 кв. м. Предусматривается, что там в конференц-зале будут организованы курсы и лекции по английскому языку, психологии и другим учебным программам.

В то же время спортивное направление планируется реализовать на базе учебных заведений района. Сейчас продолжаются переговоры с руководителями школ и вузов о возобновлении работы секций, которые работали в них раньше, в советское время. Молодежь, обратившись в центр, будет получать соответствующую информацию, где можно заниматься тем или иным видом спорта.

Как заверил В.НЕЗДЫМОВСКИЙ, кружки, семинары и лекции, организованные центром, будут бесплатными для школьников и студентов из малообеспеченных семей, а также для государственных чиновников, поскольку, по его словам, у бюджетников небольшие зарплаты.

Руководитель проекта также сказал, что готов организовать открытие таких центров во всех районах Киева, если власть предоставит соответствующие помещения в аренду.

Первым результатом работы центра должно стать открытие весной реконструированной футбольно-баскетбольной площадки по ул. Гната Юры, добавил В.НЕЗДЫМОВСКИЙ.