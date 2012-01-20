Жена Луценко убеждена, что ее муж отказался принимать участие в судебном заседании в связи с плохим самочувствием

Киев. 20 января. УНИАН. Жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО считает, что ее муж отказался принимать участие в сегодняшнем заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению его дела в связи с плохим самочувствием.

Об этом И.ЛУЦЕНКО сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«Я уверена, что отказ моего мужа приехать на суд была вызвана только болевым синдромом, просто невозможностью подняться после того, что с ним делали на предыдущем заседании», - сказала она.

И.ЛУЦЕНКО отметила, что после 6 января на неоднократные жалобы Ю.ЛУЦЕНКО на непрерывную боль к нему вызвали врача, который пришел с портативным аппаратом, который используется в каретах скорой медицинской помощи.

«Даже этот портативный аппарат показал, что поджелудочная увеличена от нормы на 15%», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

По ее словам, анализ крови также засвидетельствовал, что у Ю.ЛУЦЕНКО продолжается воспалительный процесс в поджелудочной железе.

При этом И.ЛУЦЕНКО сообщила, что будет иметь информацию о состоянии здоровья мужа только после 16.00.

«Я буду знать ситуацию только после 16 часов. Буду требовать от медицинской части объяснений и протокол его обследования», - добавила И.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчерашнее судебное заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО длилось более 14 часов. Суд успел допросить 9 свидетелей.

Ю.ЛУЦЕНКО было плохо, и ему несколько раз вызывали скорую медицинскую помощь. Часть заседания из-за сильной боли он лежал на скамье подсудимых.

Вчера адвокаты просили суд перенести рассмотрение дела в связи с ухудшением состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.

Сегодня, 20 января, Печерский райсуд Киева на 24 января перенес сегодняшнее заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку подсудимый не был доставлен в суд.

В Государственной пенитенциарной службе Украины отметили, Ю.ЛУЦЕНКО отказался от участия в судебном заседании. В то же время в службе заметили, что экс-министр не имеет медицинских противопоказаний относительно участия в судебных заседаниях.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится у Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируются: завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.