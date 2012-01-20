Бригинец намерен вынести вопрос о судьбе Андреевского спуска на городской референдум относительно Генплана Киева

Киев. 20 января. УНИАН. Член Главного совета Украинского общества памятников истории и культуры, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ намерен вынести вопрос о судьбе Андреевского спуска на городской референдум, на котором будет утверждаться Генеральный план развития Киева до 2025 года.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.БРИГИНЦА, судьба помещения Национального союза художников Украины на Андреевском спуске, 18, уже не в руках киевской власти. “Сегодня, по существу, киевская власть мало что может решить, поскольку происходят судебные действия между художниками и теми людьми, которые юридически сегодня являются владельцами этого помещения”, – сказал он.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что обращается к председателю Киевской горгосадминистрации Александру ПОПОВУ с просьбой приостановить какие-либо действия вокруг Андреевского спуска.

Он отметил, что настаивает на включении пункта о судьбе Андреевского спуска в референдум, на котором будет утверждаться Генплан Киева. “Мы должны спросить киевлян одно: готовы ли они превратить Андреевский спуск в офисно-гостиничную улицу, или они хотят сохранения там художественной улицы”, – сказал А.БРИГИНЕЦ.

В соответствии со вторым вариантом, отметил он, нужно будет обязать владельцев зданий на этой улице переориентировать первые этажи всех помещений под галереи, мастерские для художников и музеи.

Также А.БРИГИНЕЦ отметил, что Стратегией развития Киева до 2025 года для города предусмотрены 1000 художественных галерей. “То есть, на каждые 3150 жителей Киева будет одна галерея”, – объяснил он и отметил, что даже в случае осуществления этого плана в этих галереях нечего будет выставлять, ведь художников выгоняют из их мастерских.

Он подчеркнул, что позиция членов Союза художников очень слаба и непоследовательна. По словам А.БРИГИНЦА, множество мастерских, которые арендуются Союзом или же созданы на его средства, до сих пор юридически не оформлены как собственность Союза. “И они, таким образом, оставили шанс для нынешних застройщиков, чтобы забрать эти помещения”, – убежден А.БРИГИНЕЦ.

По его мнению, Национальный союз художников Украины должен требовать от власти столицы защиты объектов Союза, предоставляя им статус заведений культуры.

В свою очередь, заместитель председателя Киевской организации Национального союза художников Украины Сергей БРИЛЁВ сообщил, что в столице существуют около 570 художественных мастерских, которые расположены в центре города.

По его словам, художники очень обеспокоены повышением тарифов на коммунальные услуги и аренду нежилых помещений под творческие мастерские. “Нас приравняли по новым тарифам к бизнесменам”, – констатировал он.

Также С.БРИЛЁВ отметил, что когда художники вместе с юристами пытались найти хозяина ООО «Авианстрой», которое судится с художниками за помещение на Андреевском спуске, 18, оказалось, что он зарегистрирован по адресу, где “живет старушка, и отвечает, что таких там нет”.

В то же время, представитель общественного совета «Ассоциация Андреевский спуск» Владислава ОСЬМАК сообщила, что дом № 18 на Андреевском спуске строился в две очереди с 1870-х годов известными архитекторами: учеником Викентия Беретти Павлом Спарро и Андреем Крауссом.

Как добавила В.ОСЬМАК, П.Спарро является автором многих жилых домов, а также сооружений на территории Киево-Печерской Лавры, Выдубецкого монастыря и Голосеевской пустыни. Также он является автором дома № 4 на Андреевском спуске, который имеет статус памятника.

По словам В.ОСЬМАК, дом № 18 относят к нововыявленным памятникам культуры, «в значительной мере из-за того, что связан с именами двух известных архитекторов Киева на стыке прошлого и позапрошлого веков».

В свою очередь, президент Ассоциации артгалерей Украины Виктор ХАМАТОВ сообщил, что большая часть зданий на Андреевском спуске давно выделена и уже принадлежит разным бизнес-структурам.

“И сегодня на Андреевском спуска уже запланировано около 10 торгово-развлекательных и гостиничных центров, которые ожидают следующего шага – завершения первого этапа: реконструкции дороги, сетей, проведения электроэнергии и других коммуникаций”, – сказал он.