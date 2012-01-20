В феврале в Страсбурге пройдет I Международный Медиа-форум «Четвертая власть»

С 19 по 23 февраля 2012 года во Дворце Конгрессов (г. Страсбург, Франция) Международный Конгресс СМИ «Золотое Сечение» проводит I Международный Медиа-форум «Четвертая власть» («Fourth Estate»).

Форум пройдет при поддержке Совета Европы, ЮНЕСКО, МИД РФ, Союза Журналистов Москвы. Также Форум поддержали ведущие мировые СМИ, различные государственные структуры России, СНГ и других стран.

Для проведения Форума не случайно выбран Страсбург. Овеянные духом международного права, свободы и гласности, участники Форума – журналисты, общественные деятели, деятели науки и искусства, бизнесмены смогут вести открытый диалог между собой. Обмен международным опытом, анализ проблем, возникающих в каждом государстве, попытки решить серьезные вопросы развития гражданского общества – все это станет предметом ярких и эмоциональных дискуссий.

Программа I Международного Медиа-Форума «Четвертая власть» включает в себя широкий круг вопросов, волнующих мировую общественность и получающих широкий резонанс, благодаря работе средств массовой информации: влияние СМИ на международный климат, формирование общественного мнения на основах толерантности, диалог культур разных народов, демографические проблемы современного общества, проблемы сохранения малых этносов, их культуры и традиций, экологическая безопасность в мире и роль СМИ в ее обеспечении – вот лишь некоторые темы, которые будут обсуждаться в Страсбурге (полный список тем указан в Программе Форума).

Кроме этого на Форуме будут подняты вопросы правовой защиты журналистов, рассмотрены проблемы безопасности представителей СМИ.

В Форуме примут участие известные журналисты, политологи, крупные общественные деятели разных стран мира.

Организатор – Международный Конгресс СМИ «Золотое Сечение» – выражает надежду на то, что Международный Форум «Четвертая власть» станет ежегодным знаковым событием мирового медиа-сообщества и будет способствовать развитию межгосударственных партнерских отношений.